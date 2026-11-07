Marta Kaczyńska i jej najgłośniejsze wpadki! Te historie zaskakują

Marta Kaczyńska, choć nie jest politykiem, konsekwentnie przyciąga uwagę mediów, wywołując burzliwe dyskusje swoimi felietonami i życiem prywatnym.

Od kontrowersji wokół edukacji seksualnej i jedzenia owadów, po rzekomy e-mail z CV do Daniela Obajtka – jej historie nigdy nie pozostają bez echa.

Odkryj te najgłośniejsze momenty i sprawdź, które z nich faktycznie wstrząsnęły opinią publiczną.

Marta Kaczyńska nieraz zaskakiwała. Nie tylko politycznymi wypowiedziami

Marta Kaczyńska, córka tragicznie zmarłych Lecha i Marii Kaczyńskich, od kilkunastu lat pozostaje pod czujnym okiem mediów. Choć sama nie zdecydowała się na karierę parlamentarną, chętnie zabiera głos w sprawach społecznych i politycznych. Pisze felietony, komentuje bieżące wydarzenia i wspiera wybranych kandydatów podczas kampanii wyborczych.

Niektóre jej wypowiedzi spotykały się z ostrą krytyką. Innym razem zainteresowanie wzbudzały sprawy związane z rodziną lub codziennymi sytuacjami. Przypominamy historie, które przez lata rozgrzewały internet i trafiały na łamy ogólnopolskich mediów.

Marta Kaczyńska krytykowała edukację seksualną. Poszło o masturbację

W listopadzie 2017 roku Marta Kaczyńska skrytykowała kampanię edukacyjną #sexedpl, zainicjowaną przez Anję Rubik. Jej felieton szybko wywołał dyskusję o edukacji seksualnej młodzieży.

W tekście opublikowanym w tygodniku „Sieci Prawdy” zarzuciła organizatorom powierzchowne podejście do seksualności. Nie spodobał jej się między innymi sposób przedstawienia pierwszego stosunku seksualnego oraz materiał poświęcony masturbacji.

Mentzen ma dość dyktatu PiS! Padły bezlitosne słowa

„O ryzyku uzależnienia od wskazanej czynności ani słowa” – pisała Kaczyńska.

Córka byłego prezydenta przekonywała również, że młodzi ludzie powinni otrzymywać więcej informacji dotyczących dojrzałości emocjonalnej i budowania trwałych związków.

Jej felieton wywołał dyskusję w mediach. Do przedstawionych argumentów odniósł się między innymi seksuolog prof. Zbigniew Izdebski, który wyjaśniał, że z punktu widzenia zdrowia seksualnego masturbacja jest naturalną formą aktywności seksualnej.

Kaczyńska zachwalała jedzenie owadów. A potem odezwał się jej stryj

Do nietypowej sytuacji doszło również za sprawą felietonu ze stycznia 2018 roku. Marta Kaczyńska odniosła się wtedy z zainteresowaniem do możliwości wykorzystywania owadów jako żywności. W tekście podkreślała ich wartości odżywcze i niewielkie wymagania związane z hodowlą.

„To powrót do antycznych tradycji” – pisała, przypominając, że jedzenie owadów znane było już w starożytności.

Przez kilka lat jej wypowiedź nie budziła większych emocji. Wróciła jednak w lutym 2023 roku, kiedy na polskiej scenie politycznej rozgorzała dyskusja o ograniczaniu spożycia mięsa i wykorzystywaniu owadów w produkcji żywności.

Pomysł krytykowali politycy prawicy, w tym Jarosław Kaczyński. Media przypomniały wówczas, że jego bratanica kilka lat wcześniej przedstawiała jedzenie owadów w znacznie bardziej przychylnym tonie.

Kontrast między wypowiedziami stryja i bratanicy szybko stał się tematem komentarzy. Nie była to jednak sprzeczność w poglądach samej Marty Kaczyńskiej, lecz różnica zdań w rodzinie.

Trzeci ślub Marty Kaczyńskiej. Burza o białą suknię

W lipcu 2018 roku Marta Kaczyńska wyszła za mąż za Piotra Zielińskiego. Ceremonia cywilna odbyła się w Warszawie, a panna młoda zdecydowała się na białą suknię.

W internecie pojawiła się fala komentarzy. Część użytkowników mediów społecznościowych krytykowała córkę Lecha Kaczyńskiego za wybór tradycyjnej ślubnej stylizacji podczas trzeciego małżeństwa.

Niektórzy zarzucali jej hipokryzję, nawiązując do konserwatywnych poglądów, które prezentowała w swoich felietonach.

Krytyka dotyczyła jednak prywatnej decyzji Kaczyńskiej, a nie naruszenia jakichkolwiek zasad. Biała suknia nie jest przecież zarezerwowana wyłącznie dla osób zawierających pierwszy związek małżeński.

Historia pokazała przede wszystkim, jak duże zainteresowanie budzą nawet osobiste wybory bratanicy prezesa PiS.

Tajemniczy e-mail do Obajtka. W tle CV Marty Kaczyńskiej

We wrześniu 2022 roku nazwisko Marty Kaczyńskiej pojawiło się przy okazji doniesień o rzekomym wycieku korespondencji ze skrzynki Daniela Obajtka, ówczesnego prezesa Orlenu.

Serwis Poufna Rozmowa opublikował materiały, które miały pochodzić z prywatnej poczty elektronicznej menedżera. Według doniesień medialnych wśród wiadomości miał znajdować się e-mail wysłany w lutym 2018 roku przez Martę Kaczyńską.

Wiadomość miała zawierać załącznik w postaci jej CV, bez dodatkowej treści.

Informacja wzbudziła zainteresowanie ze względu na rodzinne powiązania Kaczyńskiej z prezesem PiS oraz stanowisko zajmowane przez Obajtka.

Autentyczność ujawnionej korespondencji nie została jednak publicznie potwierdzona. Orlen zapowiedział zwrócenie się do odpowiednich służb o weryfikację materiałów.

Nie przedstawiono również potwierdzonych informacji, że Kaczyńska otrzymała dzięki tej korespondencji jakiekolwiek stanowisko.

Zamieszanie wokół mazurskiej posiadłości. Sprawą zajęła się prokuratura

Jesienią 2022 roku media zainteresowały się nieruchomością na Mazurach, z której korzystała rodzina Marty Kaczyńskiej.

Na terenie należącym do spółki kierowanej przez jej męża Piotra Zielińskiego znajdował się kanał prowadzący do jeziora Szymon. Wody Polskie zgłosiły zastrzeżenia dotyczące przeprowadzonych prac i ingerencji w linię brzegową.

Sprawą zainteresowała się prokuratura. Początkowo pojawiły się podejrzenia prowadzenia robót bez wymaganych zezwoleń.

W kwietniu 2023 roku śledczy umorzyli postępowanie. Jak wyjaśnił prokurator Daniel Brodowski, opinia biegłego wykazała, że kanał istniał już wcześniej, a przeprowadzone prace polegały na usunięciu roślinności. Nie dopatrzono się przestępstwa.

Marta Kaczyńska nie była wskazywana jako osoba podejrzana w tej sprawie. Jej nazwisko pojawiało się w publikacjach przede wszystkim z powodu rodzinnych związków z nieruchomością.

Kaczyńska udostępniła wpis o edukacji zdrowotnej. Pojawiły się zarzuty o dezinformację

We wrześniu 2025 roku córka byłego prezydenta ponownie znalazła się w centrum dyskusji dotyczącej edukacji.

Na Facebooku udostępniła materiał Instytutu Ordo Iuris, którego autorzy zachęcali rodziców do wypisywania dzieci z nowego przedmiotu szkolnego, edukacji zdrowotnej.

We wpisie przywoływano ostrzeżenia amerykańskiej działaczki Tiny Descovich, związanej z organizacją Moms for Liberty. Pojawiały się również sugestie dotyczące rzekomego ideologicznego charakteru zajęć.

Materiał spotkał się z krytyką. Edukacja zdrowotna obejmuje między innymi zdrowie fizyczne, psychiczne, dojrzewanie, odżywianie oraz profilaktykę. Kaczyńska udostępniła kontrowersyjny materiał, ale nie była autorką jego treści.

Zabawna wpadka na spacerze. Psy zaplątały Kaczyńską w smycze

Znacznie lżejsza historia wydarzyła się w lutym 2026 roku. Marta Kaczyńska została sfotografowana podczas spaceru po sopockim Monciaku.

Towarzyszyli jej syn i psy ubrane w ciepłe kombinezony. Podczas przechadzki zatrzymała się również przed witryną Sopockiego Domu Aukcyjnego, gdzie oglądała obrazy. Psy zaplątały Kaczyńskiej nogi w smycze, przez co musiała wykonać kilka niezgrabnych ruchów, aby się uwolnić.

Cała sytuacja miała zupełnie codzienny charakter. Tym razem nie było polityki, ostrych wypowiedzi ani kontrowersyjnych felietonów. Wystarczyła chwila nieuwagi i dwa niesforne czworonogi.

Marta Kaczyńska konsekwentnie chroni życie rodzinne przed nadmiernym zainteresowaniem mediów, ale jej publiczne wypowiedzi nadal potrafią wywoływać emocje. Nie wszystkie przypominane historie były rzeczywistymi wpadkami. Część pokazuje raczej, jak łatwo nawet zwykłe zdarzenie z udziałem rozpoznawalnej osoby może stać się medialnym tematem.

Zobacz w naszej galerii, jak Marta Kaczyńska zmieniała się przez lata i jak wygląda dziś.

64

Prof. Chwedoruk UJAWNIA kulisy: „Kaczyński WYGRAŁ, a Mentzen zagrał pod jego batutą!”