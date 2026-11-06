Magda Łucyan dołącza do grona gospodarzy głównego wydania "Faktów" TVN, a jej debiut w tej roli zaplanowano na sobotę, 7 listopada, o godzinie 19:00.

Posiada 14-letnie doświadczenie w redakcjach "Faktów" i TVN24, gdzie specjalizowała się w tematach politycznych, społecznych i klimatycznych, a także jest twórczynią cenionych projektów historycznych i reportaży.

Jej działalność dziennikarska była wielokrotnie nagradzana, a stacja TVN wiąże z jej dołączeniem nadzieje na przyciągnięcie nowych widzów.

Widzów "Faktów" TVN czeka zmiana. Do grona gospodarzy głównego wydania programu dołącza Magda Łucyan. Dziennikarka, która do tej pory kojarzona była głównie z relacjonowaniem najważniejszych wydarzeń społecznych, teraz otrzymała nowe zadanie – prowadzenie głównego wydania programu. Jak poinformowała stacja, jej debiut w nowej roli zaplanowano na sobotę, 7 listopada, o godzinie 19:00.

Decyzja o dołączeniu Łucyan do zespołu prowadzących to ważny krok dla stacji. Kasia Kieli, dyrektor generalna TVN, podkreśliła znaczenie programu i wyraziła przekonanie, że nowa gospodyni pomoże przyciągnąć kolejnych widzów. Z kolei Michał Samul, redaktor naczelny "Faktów" i TVN24, zwraca uwagę na jej wieloletnie doświadczenie zawodowe w redakcji.

Magda Łucyan zabrała głos

Sama dziennikarka nie ukrywa, że nowe obowiązki traktuje jako duże wyróżnienie, ale również odpowiedzialność. Magda Łucyan podkreśla, że praca w głównym wydaniu "Faktów" to dla niej wielkie zobowiązanie.

- To nie tylko wielkie wyróżnienie, ale także wielkie zobowiązanie. Dzięki temu, że przeszłam w tej redakcji przez wszystkie szczeble - wiem, że o efekcie końcowym decyduje praca całego zespołu - powiedziała Magda Łucyan.

Dziennikarka jest związana z redakcjami "Faktów" i TVN24 od 14 lat. Widzowie znają ją z prowadzenia "Faktów po południu" oraz serwisów informacyjnych w porannym paśmie "Wstajesz i wiesz". Łucyan od lat specjalizuje się w tematach politycznych, społecznych i klimatycznych; prowadzi m.in. autorski program "Rozmowy o końcu świata".

Reporterka od trudnych tematów

Magda Łucyan to postać ceniona w świecie mediów. Na swoim koncie ma nie tylko setki newsów, ale także ważne projekty historyczne. Jest twórczynią cykli rozmów ze świadkami historii, takich jak "Powstańcy", "Obóz", "Getto" czy "Sierpień 80". Napisała również książki: "Powstańcy. Ostatni świadkowie walczącej Warszawy" oraz "Dzieci getta. Ostatni świadkowie zagłady".

Ogromnym echem odbił się także jej reportaż "Taka twoja uroda", przygotowany wspólnie z Katarzyną Górniak, który przyczynił się do nagłośnienia problemów związanych z diagnostyką i leczeniem endometriozy w Polsce. Za swoją działalność dziennikarka była wielokrotnie nagradzana, zdobywając m.in. Nagrodę Radia ZET im. Andrzeja Woyciechowskiego w kategorii "Dziennikarz dla planety", MediaTORy oraz wyróżnienie podczas World Media Festival w Hamburgu.

Prywatnie dziennikarka jest mamą czteroletniej córki. W wolnym czasie lubi grać w tenisa, a wśród jej muzycznych zainteresowań szczególne miejsce zajmuje twórczość Maryli Rodowicz i Agnieszki Osieckiej.

W naszej galerii zobaczysz Magdę Łucyan:

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