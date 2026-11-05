Poseł Michał Wójcik dał popis przed TK. Zaśpiewał hit Krawczyka i "Barkę"

Michał Wójcik już kilka lat temu pokazał, że ma talent wokalny. Polityk sięga po klasyki muzyki, a w 2022 roku nagrał nawet płytę świąteczną z własnymi aranżacjami znanych hitów, w tym z „Blue, blue Christmas” Elvisa Presleya. Wielką popularnością cieszyła się też inna świąteczna piosenka w wykonaniu posła, czyli „I’m driving home for Christmas”, którą przed laty skomponował Chris Rea. Jednak nie tylko zagraniczne przeboje są w kręgu zainteresować Michała Wójcik, bo poseł Prawa i Sprawiedliwości, z uwagi na swój głos, chętnie śpiewa choćby piosenki Krzysztofa Krawczyka.

I właśnie to jego utwór, dobrze znana wszystkim piosenka "Jak minął dzień?" został zaprezentowany przez posła w środowy (4.11) wieczór przed Trybunałem Konstytucyjnym! Polityk wystąpił przed zebranymi i umilił im czas. Muzyka dosłownie porwała ludzi, a nagrania z występu Wójcika z miejsca stały się viralami w sieci. Poseł wystąpił na scenie, którą przed TK ustawiła TV Republika. Ale nie tylko wesołe i skoczne melodie rozbrzmiały tego wieczoru przez gmachem Trybunału Konstytucyjnego. Michał Wójcik zaśpiewał też religijną, oazową pieśń, czyli "Barkę", dobrze znany utwór, który był jednym z ulubionych utworów Jana Pawła II.

Część internautów widząc występ posła Wójcika, a szczególnie, gdy ten śpiewał hit Krawczyka, nieco się zdziwiło, że sprzeciw wobec działań TK przybrał tak biesiadny charakter. Głos w sprawie zabrał też dziennikarz Konrad Piasecki znany z TVN24: - Pierwszy dzień stanu wyjątkowego, piąty dzień po zamachu stanu.... Słyszę o narodowej tragedii.... A widzę juwenalia...- napisał na portalu X pod udostępnionym nagraniem z posłem śpiewającym "Jak minął dzień?".

Wójcik zdecydował mu się odpowiedzieć: - Pan tego niestety nie rozumie. Piosenką zwalczano bandytyzm w różnych chwilach naszej historii. Robiono to zawsze skutecznie. Teraz też tak będzie - podsumował polityk PiS. Sam poseł także zabrał głos, na portalu X napisał:

Intrygujące są wpisy ludzi po moim dzisiejszym występie w TV Republika. Oczywiście piosenka wybitnego artysty Krzysztofa Krawczyka była na prośbę Patriotów, którzy od wielu dni protestują przed TK. Ten utwór poprzedził prawie godzinny koncert pieśni patriotycznych. Były tłumy ludzi, którzy za to dziękowali. Śpiew to element, który podnosi morale i pokazuje, że ludzie nie są w stanie permanentnego lęku przed obecną władzą. Ale to trzeba rozumieć muzykę i oczekiwania ludzi, którzy godzinami marzną przed budynkiem. Zawiadomienia to inna sprawa. Niedawno byłem przesłuchiwany ponad 4 godziny w prokuraturze krajowej, za kilka dni czeka mnie kolejne przesłuchanie, a za dwa tygodnie kolejne. Nie będzie mnie uczył ktokolwiek, kto siedzi w ciepłych kapciach przed telewizorem i wykpiwa wszystko, co można, a czego nie można. Dla mniej zorientowanych mogę tylko napisać, że koncert na skrzypcach też potrafię zagrać, ale to by tylko ludzi przybiło. Wygramy, wygrają Patrioci, którzy chcą odrobinę radości w tych trudnych chwilach (...).

Pan tego niestety nie rozumie. Piosenką zwalczano bandytyzm w różnych chwilach naszej historii. Robiono to zawsze skutecznie. Teraz też tak będzie. https://t.co/JAJ8lv1w2I— Michał Wójcik🇵🇱 (@mwojcik_) November 4, 2026

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