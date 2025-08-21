Michał Wójcik robi furorę na koncertach! Poseł chce być nowym Elvisem

mav
2025-08-21 5:15

Choć na widok śpiewającego posła Michała Wójcika jego fanki jeszcze nie mdleją, to wszystko jest na dobrej drodze, żeby tak się wkrótce działo! Polityk daje bowiem takie popisy wokalne na koncertach, że mucha nie siada!

Repertuar Krawczyka i Presleya

- Śpiewam głównie piosenki Elvisa Presleya czy Krzysztofa Krawczyka. Występuję za darmo, przed mną kolejne koncerty, np. najbliższy koncert daję w Woli Krzysztoporskiej, niedaleko Piotrkowa Trybunalskiego. Będę tam występował przed zespołem Bayer Full. Później będę m.in. w Poznaniu czy Katowicach. Uwielbiam śpiewać, kocham publiczność, czuję się wśród niej znakomicie! - opowiada nam Michał Wójcik. Polityk ujawnia nam przy okazji, że nie bierze za koncerty żadnych pieniędzy. - Występuję za darmo, koncerty sprawiają mi ogromną frajdę! – podsumowuje Michał Wójcik.

Marta Kaczyńska pokazała zdjęcia znad morza. Widać syna?

Koncertujący polityk

Pasja do śpiewania towarzyszy Michałowi Wójcikowi od najmłodszych lat, jak wielokrotnie wspominał w rozmowach z „Super Expressem”. Jego miłość do muzyki zaczęła się w czasach młodzieńczych, kiedy zafascynował się rock’n’rollowymi przebojami Elvisa Presleya i polskimi klasykami w wykonaniu Krzysztofa Krawczyka. - Jako nastolatek spędzałem godziny, słuchając płyt Elvisa. Jego energia, charyzma i sposób, w jaki porywał tłumy, były dla mnie inspiracją – zdradził poseł w jednym z wywiadów. To właśnie wtedy postanowił, że muzyka stanie się nieodłączną częścią jego życia, choć nigdy nie planował profesjonalnej kariery scenicznej. Zamiast tego, postanowił łączyć swoją pasję z działalnością polityczną, co pozwoliło mu zachować równowagę między obowiązkami poselskimi a miłością do występów.

Tłumy na występach

Wójcik, znany z aktywności w Sejmie, zaskakuje swoją sceniczną energią. Jego koncerty, organizowane najczęściej w mniejszych miejscowościach, przyciągają tłumy fanów, którzy doceniają nie tylko jego wokalne umiejętności, ale także autentyczność i bliskość z publicznością. - Na scenie czuję się jak w domu. Ludzie przychodzą, żeby się bawić, śpiewać ze mną, a ja mogę im dać chwilę radości – opowiadał „Super Expressowi”.

Polityka SE Google News
Tak Zełenski prezentuje się na salonach. Wszystkie stroje prezydenta Ukrainy
34 zdjęcia
MILLER PRZEWIDUJE PSIKUSY RZĄDU WOBEC PREZYDENTA | Poranny Ring
Quiz z wiedzy ogólnej. Test na ocenę!
Pytanie 1 z 40
Jakie jest najmniejsze województwo w Polsce?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MICHAŁ WÓJCIK