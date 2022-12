Świąteczna płyta Michała Wójcika

Wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik nagrał świąteczną płytę „If every day was like Christmas”, na której znalazło się pięć piosenek. Przypominamy, że już rok temu polityk „Solidarnej Polski” zadebiutował utworem „I’ll be home for Christmas”. W czasie tegorocznych świąt obok wspomnianego utworu „If every day was like Christmas” z repertuaru Elvisa Presleya, zaśpiewał inny utwór króla muzyki rozrywkowej: „Blue, blue Christmas”.

Marianna Schreiber jako syrena. Już jest teledysk z Marcinem Najmanem do piosenki "Przystanek Sejm"

...driving home for Christmas

Na świątecznej płycie Michała Wójcika znalazły się też utwory: Demissa Roussosa „Noel Blanc”, Michaela Bubble „It's the most wonderful time of the year” oraz „I’m driving home for Christmas śpiewanego w oryginale przez Chrisa Rea.

Wiceminister sprawiedliwości i bliski współpracownik szefa tego resortu, Zbigniewa Ziobry, w młodości grał na skrzypcach i fortepianie. Przed kilkoma miesiącami zaśpiewał utwory Franka Sinatry oraz Krzysztofa Krawczyka wraz z Big Silesia Band, z którym kiedyś występował Zbigniew Wodecki.

