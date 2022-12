i Autor: SE

BĘDZIE HIT?

Marianna Schreiber jako syrena. Już jest teledysk z Marcinem Najmanem do piosenki "Przystanek Sejm"

Już jest długo wyczekiwany i zapowiadany przez Mariannę Schreiber teledysk do piosenki "Przystanek Sejm", w którym wystąpił Marcin Najman. To klip, w którym Schreiber pojawia się w roli syreny. Internauci wprost oszaleli na punkcie tej piosenki. W zaledwie trzy godziny od publikacji teledysku obejrzało go ponad 5 tys. osób. Mamy tekst piosenki "Przystanek Sejm".