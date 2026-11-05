Paweł Kukiz po raz drugi zostanie dziadkiem!

Adam Brzozowski
Adam Brzozowski
2026-11-05 5:00

Rodzina Pawła Kukiza (63 l.) ponownie się powiększy. Jedna z córek posła Demokracji Bezpośredniej, Pola Kukiz, zamieściła na Instagramie zdjęcia ciążowe. Polityk zostanie dziadkiem po raz drugi!

Pola Kukiz zamieściła w mediach społecznościowych fotografie z sesji zdjęciowej, na których zaprezentowała zaokrąglony brzuch, co wskazuje, że rozwiązanie zbliża się wielkimi krokami. Młodsza córka byłego lidera zespołu Piersi od trzech lat jest w związku małżeńskim z Szymonem Łodzińskim.

Dla Pawła Kukiza to kolejny wyjątkowy moment w życiu rodzinnym. Przypomnijmy, że jego starsza córka Julia, która od lat realizuje się branży modowej jako projektantka i tworzy własne autorskie marki odzieżowe, w 2021 roku urodziła syna Karolka. To właśnie wtedy znany muzyk po raz pierwszy wcielił się w rolę dziadka.

Mimo ogromnej popularności ojca, jego córki – Julia, Pola oraz najmłodsza Hania – od zawsze konsekwentnie unikają blasków fleszy i trzymają się z dala od polityki, skupiając się na własnych ścieżkach zawodowych i życiu prywatnym.

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Sam Paweł Kukiz od lat pozostaje jedną z najbardziej barwnych i wyrazistych postaci na polskiej scenie publicznej. Karierę zaczynał jako wokalista i lider kultowej grupy Piersi oraz twórca projektu Yugopolis. Do polityki wszedł z hukiem w 2015 roku, zdobywając trzecie miejsce w wyborach prezydenckich, co dało impuls do powstania jego własnego ruchu obywatelskiego – Kukiz'15. Z czasem formuła jego ugrupowania ewoluowała: w kolejnych latach Kukiz wchodził w koalicje m.in. z PSL, a w ostatnich wyborach parlamentarnych wystartował do Sejmu z list Prawa i Sprawiedliwości.

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