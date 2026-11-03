Kibice otwarcie uderzyli w Donalda Tuska! Mocny transparent po zadymie o TK

Kibice w całej Polsce wyrażają swój sprzeciw wobec Donalda Tuska.

Mocny transparent wywieszono m.in. podczas poniedziałkowego meczu Radomiak Radom - Śląsk Wrocław.

Zobacz, jak kibice Radomiaka uderzyli w premiera.

Donald Tusk atakowany przez kibiców. Nazywają go zdrajcą

Wydarzenia związane z Trybunałem Konstytucyjnym rozpaliły Polskę. Swoje zdanie na temat całej sytuacji wyrażają także kibice. Przy okazji ostatnich meczów w całym kraju można było zobaczyć ich reakcje. W zdecydowanej większości krytyczne dla rządu Donalda Tuska i stające po stronie prezydenta Karola Nawrockiego. Podobnie było przy okazji poniedziałkowego meczu Radomiaka ze Śląskiem (3:1).

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QUIZ. Ukochane kluby polskich polityków. Nawrocki i Tusk to banał. Zgadniecie? Pytanie 1 z 9 Komu kibicuje Karol Nawrocki? Lechia Gdańsk Jagiellonia Białystok Wisła Kraków Arka Gdynia Następne pytanie

Kibice z Radomia wywiesili na trybunach transparent z dosadnymi słowami: "Tusk zdrajca narodu". Bezpośrednio obok tego hasła wystosowali apel: "11 listopada wszyscy na marsz", mając na myśli coroczny Marsz Niepodległości.

Kibice nie pozostają dłużni Donaldowi Tuskowi podczas meczu Radomiaka Radom ze Śląskiem Wrocław. https://t.co/HDajO7sRf5— BezFiltraPL (@BezFiltraPL) November 2, 2026

Swoje zdanie w poniedziałek wyrazili także kibice Zagłębia Lubin przy okazji meczu z Koroną Kielce (1:0). Na ich stadionie pojawił się transparent: "POlitycy dość robienia cyrku z Polski" wymierzony w rządzącą koalicję. Podobne hasła pojawiały się na większości stadionów po ostatnich wydarzeniach z TK.

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Przypomnijmy, że w piątek (30 października) pod siedzibą Trybunału wybuchły protesty związane z przejęciem tego organu. Pilną interwencję podjął nawet prezydent Karol Nawrocki, który zawrócił samolot zmierzający do Senegalu. Swojego oburzenia całą sytuacją nie kryją m.in. Mariusz Pudzianowski i Tomasz Adamek krytykujący działania rządu. Eksperci wskazują, że jest to apogeum napięć i niejasności narastających wokół TK od 2015 roku.