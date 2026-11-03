Nie żyje legendarny wokalista! Jego przebój znały miliony. Miał 76 lat

Nie żyje gwiazdor Love Affair. Fani na całym świecie pogrążeni w żałobie

Steve Ellis odszedł wieczorem 30 października 2026 roku. W ostatnich chwilach życia towarzyszyli mu najbliżsi. Informacja o śmierci wokalisty została opublikowana w mediach społecznościowych na początku listopada. Rodzina i osoby prowadzące oficjalny profil artysty poinformowały, że jego stan pogorszył się na skutek powikłań związanych z przewlekłą chorobą. Nie podano jednak, na jakie dokładnie schorzenie cierpiał.

W komunikacie zwrócono się również do fanów z prośbą o dzielenie się wspomnieniami i słowami wsparcia dla rodziny. Wiadomość szybko obiegła muzyczny świat, a pod wpisem zaczęły pojawiać się kondolencje. Ellis pozostawił po sobie nie tylko bogaty dorobek, ale przede wszystkim piosenki, które dla wielu słuchaczy stały się częścią najpiękniejszych wspomnień.

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Wśród osób, które pożegnały muzyka, znalazł się producent David Courtney. Wspominał Ellisa jako wieloletniego przyjaciela i przekazał wyrazy współczucia jego żonie Val oraz pozostałym bliskim.

Głos zabrał także bluesman Norman Beaker, który miał okazję współpracować z wokalistą przy jego najnowszych nagraniach. Podkreślił, że Ellis był nie tylko utalentowanym artystą, ale również dobrym przyjacielem i wyjątkową osobowością. Beaker wspomniał, że niedawno nagrał partie do utworu "She Heals My Soul", przygotowywanego na nową płytę wokalisty. Ellisa pożegnały również rozgłośnie radiowe. Boom Radio przypomniało o jego roli frontmana Love Affair, a Heritage Chart Radio podkreśliło znaczenie jego głosu dla brytyjskiej sceny muzycznej. Wspomnienia i kondolencje napływały od kolejnych osób związanych z muzyką.

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Największą rozpoznawalność Steve Ellis zdobył jako wokalista zespołu Love Affair. To właśnie z tą grupą nagrał wersję "Everlasting Love", która stała się jednym z największych przebojów końca lat 60. Utwór dotarł na pierwsze miejsce brytyjskiej listy przebojów w 1968 roku, wyprzedzając między innymi "Hello, Goodbye" zespołu The Beatles.

Co ciekawe, piosenka nie powstała z myślą o Love Affair. Jej pierwszym wykonawcą był amerykański wokalista Robert Knight, a autorami kompozycji byli Buzz Cason i Mac Gayden. Wersja Knighta również odniosła sukces, docierając do 13. miejsca amerykańskiej listy Billboard Hot 100. W kolejnych latach utwór doczekał się następnych interpretacji, w tym popularnego nagrania Carla Carltona.

Love Affair miało na koncie także inne przeboje, między innymi "A Day Without Love" oraz "Rainbow Valley". Ellis opuścił grupę w 1969 roku, ale nie zakończył muzycznej kariery. Występował w kolejnych zespołach, rozwijał działalność solową i nadal nagrywał. Jego ostatni album, "Baby Faced Assassin", ukazał się w 2026 roku.

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