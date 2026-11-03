Piotr Mróz nie mógł powstrzymać się od komplementów pod adresem Julii Wieniawy

"Bardzo mi się podoba!". Piotr Mróz nie mógł powstrzymać się od komplementów pod adresem Wieniawy

Piotr Mróz nie ukrywa, że Julia Wieniawa bardzo mu się podoba. Aktor oglądał ją na żywo podczas nagrań "Tańca z Gwiazdami" i mógł przyjrzeć się jej pracy w jury z wyjątkowo dobrej perspektywy. Jak sam zdradził, siedział naprzeciwko niej, więc miał doskonały widok na to, co działo się przy stole jurorskim.

Aktor podkreślił, że Wieniawa świetnie odnajduje się w nowej roli. Jego zdaniem wnosi do programu dużo dobrej energii i świeżości. Nie zabrakło też komplementów dotyczących jej wyglądu. Mróz nazwał ją piękną kobietą i stwierdził, że jest osobą, która poradzi sobie niemal w każdej sytuacji.

Julia Wieniawa mi się bardzo podoba. Bardzo! Nawet napisałem do niej jakąś wiadomość. Super, że mogłem ją obserwować. Miałem też miejsce, z którego patrzyłem na nią frontalnie. Rzeczywiście wnosi dużo fajnej energii i świeżości. No i aspekt wizualny - jest naprawdę piękną kobietą. Super się sprawdza. Julia to już, kolokwialnie mówiąc, taki samograj. Gdziekolwiek ją postawią, świetnie sobie poradzi. Fajnie, młoda dziewczyna zdobywa swoje szczyty - mówi nam Piotr Mróz.

Piotr Mróz zachwycony Wieniawą. Potem wypalił o jej życiu uczuciowym!

W rozmowie pojawił się również wątek życia prywatnego aktorki. Piotr Mróz nawiązał do jej wcześniejszych wypowiedzi, w których miała mówić o trudnościach ze znalezieniem partnera. Aktor życzy jej szczęścia w miłości, ale jednocześnie zauważa, że związek z tak rozpoznawalną i odnoszącą sukcesy kobietą może być dla drugiej osoby wyzwaniem.

Trzymam za nią kciuki, żeby poukładało jej się też życie prywatne, bo wiem, że w jakimś wywiadzie żaliła się, że nie może znaleźć partnera. Ale wszystko ma swoją cenę. Trzeba znaleźć kogoś silnego, kto w jakiś sposób będzie mógł jej zaimponować i kto udźwignie bycie z Julią Wieniawą. Wydaje mi się, że dla partnera to może nie być łatwe. Musi to być ktoś, kto liczy się z tym, że partnerka będzie błyszczała, a on będzie tym, który tworzy króla - wyznał nam Mróz.

Jego zdaniem partner aktorki musiałby pogodzić się z tym, że to ona często będzie znajdować się w centrum uwagi. Nie każdy potrafi odnaleźć się w takiej sytuacji.

"Super Expressu" zapytał aktora, czy sam potrafiłby odnaleźć się w związku z kobietą, która błyszczy mocniej niż on. Odpowiedź była zdecydowana. Mróz nie ma wątpliwości, że sukces partnerki nie stanowiłby dla niego problemu, jeśli w relacji najważniejsze byłyby uczucia i wzajemny szacunek.

Jak najbardziej, jak najbardziej! Dla mnie liczy się miłość. Jeżeli kobieta podchodzi do mnie uczciwie i mnie kocha, niech błyszczy. Jestem jej wsparciem. Cieszę się, że się rozwija. Mogę zejść w cień, a za chwilę może się okazać, że przejmuję rolę i razem coś tworzymy. Człowiek, człowiek, człowiek! Jeśli człowiek jest mądry, to wie, co robić - mówi nam Piotr Mróz.

Piotr Mróz zauroczony Julią Wieniawą. Szok, co nam wyjawił!