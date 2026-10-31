Faustyna Martyniuk podjęła nowe wyzwanie zawodowe. Żona Daniela Martyniuka przekazała wieści

Kim jest Faustyna Martyniuk? Historia związku z Danielem Martyniukiem

Z wykształcenia prawniczka i obecna w polskich mediach Faustyna Martyniuk nosiła panieńskie nazwisko Jamiołkowska. Ogólnopolską popularność przyniósł jej związek z Danielem Martyniukiem, prywatnie synem niezwykle popularnego wokalisty disco polo, Zenona Martyniuka.

Znajomość tej dwójki sięga czasów jeszcze sprzed pierwszego, zakończonego rozwodem małżeństwa Daniela. Kiedy po latach odnowili relację, błyskawicznie znaleźli się w centrum uwagi mediów. Po zaręczynach w sierpniu 2022 roku, zakochani sformalizowali związek 23 października 2023 roku podczas romantycznej ceremonii na Bali. Owocem ich miłości jest urodzony w czerwcu 2025 roku syn Florian.

Mimo że synowa króla disco polo dba o zachowanie prywatności i udzieliła dotychczas zaledwie kilku wywiadów, jej wybranek przez pewien okres otwarcie relacjonował ich codzienność. Mężczyzna upubliczniał wszelkie spory, kłótnie, a nawet opublikował w sieci nagie zdjęcia swojej małżonki. W obliczu tych wydarzeń Faustyna otwarcie deklarowała, że synek oraz mąż pozostają dla niej na pierwszym miejscu, a ona sama głęboko wierzy w przemianę ukochanego.

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Nowe zajęcie Faustyny Martyniuk. Synowa Zenka Martyniuka ogłosiła zmianę

Życie zawodowe Faustyny pozostawało dotychczas owiane tajemnicą. Z uwagi na opiekę nad małym dzieckiem pojawiały się liczne domysły, że kobieta skupia się obecnie wyłącznie na prowadzeniu domu. Tymczasem pod koniec października żona Daniela Martyniuka poinformowała o przełomie w swoim życiu i zaangażowaniu się w wyjątkową misję.

Synowa Zenona Martyniuka wyraźnie podkreśliła ogromną dumę z faktu, że powierzono jej realizację tak odpowiedzialnego zadania.

- Dziękuję za zaproszenie do wzięcia udziału w inicjatywach organizowanych przez Fundację Radomska Ekipa Dobra Red. Misja, którą realizuje Fundacja: wspieranie najmłodszych, wyrównywanie szans oraz budowanie dla nich lepszej przyszłości - jest dla mnie wyjątkowa. Najłatwiej jest oceniać. Najprościej odwrócić wzrok i powiedzieć: „sam jest sobie winien", ale prawdziwa odwaga i humanizm mierzą się tym, jak reagujemy na cudzy upadek. „Czasem jeden gest może zmienić cały świat - jeśli nie ten wielki, to na pewno świat drugiego człowieka." Zaangażowanie Fundacji w pomoc dzieciom zmagającym się z chorobami oraz młodzieży w trudnej sytuacji życiowej budzi mój szacunek. To odpowiedzialna i potrzebna misja społeczna. Będzie mi miło spotkać się z Państwem i wspólnie porozmawiać o tym, jak możemy połączyć siły - przekazała Faustyna.