Główkę Milanka zmiażdżyła płyta nagrobna. Słowa mamy rozrywają serce. „Wciąż uczę się oddychać bez Ciebie”

Dramat na cmentarzu na Mazowszu. Płyta przygniotła maleńkiego chłopca

Był 18 kwietnia 2022 roku. Poniedziałek Wielkanocny. Pani Anita wraz z siostrą i trójką dzieci wybrała się na cmentarz w Kamienicy w powiecie płońskim. Nikt nie przypuszczał, że świąteczne odwiedziny grobów zmarłych zakończy się rozrywającym serce dramatem. Nagle od jednej z nich oderwała się kamienna tablica i spadła prosto na zaledwie 19-miesięcznego Milanka. Reanimacja chłopczyka trwała około godziny. Niestety, ratownikom nie udało się uratować malca.

Nikt nie odpowiedział za śmierć Milana

Po śmierci 19-miesięcznego Milanka prokuratura wszczęła śledztwo w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci i narażenia na niebezpieczeństwo. Sekcja zwłok chłopca wykazała liczne obrażenia wielonarządowe oraz uraz głowy, który był bezpośrednią przyczyną zgonu malca.

Kilka dni po tragedii prokurator Ewa Ambroziak informowała, że wstępna opinia biegłego z zakresu kamieniarstwa wskazuje na wady konstrukcyjne nagrobka. Póki za śmierć maleńkiego dziecka nikt nie odpowiedział. 2 stycznia 2023 roku prokuratura ogłosiła decyzję umorzeniu śledztwa. W lutym bieżącego roku Prokuratura Rejonowa w Płońsku śledztwo wznowiła.

„Wciąż uczę się oddychać bez Ciebie”

W rocznicę śmierci Milanka (18 kwietnia) pani Anita, mama chłopca, opublikowała w mediach społecznościowych niezwykle emocjonalny wpis. Czytając słowa zrozpaczonej matki po stracie dziecka, trudno powstrzymać łzy. Bije z nich ból, który trudno opisać słowami. To dowód na to, że są rany, które mimo upływającego czasu, nie potrafią się zagoić.

„Synku… Cztery lata… a ja wciąż uczę się oddychać bez Ciebie. Mówią że czas leczy rany, ale są takie rany, które nigdy się nie zagoją. Są takie, które pozostają otwarte, ciche, niewidoczne dla świata a bolą każdego dnia. To taki ból, którego nie da się porównać z niczym innym. To pustka, która nie ma dna. To cisza, która boli bardziej niż jakikolwiek krzyk. To tęsknota, która nie zna końca. Miałeś tylko 19 miesięcy… tak niewiele a zostawiłeś tak wiele miłości zamkniętej w małych gestach, które dziś są całym moim światem i najczulszym bólem, jaki noszę w sercu. Każdy dzień bez Ciebie jest inny niż powinien być. Każda chwila ma w sobie cień tego, co utracone. Są momenty, kiedy świat wydaje się normalny a potem nagle przychodzi myśl o Tobie i wszystko zatrzymuje się na sekundę. Jakby serce zapominało, jak bić. Tęsknię za Tobą w sposób, którego nie da się opisać słowami. Tęsknię za tym, jak brzmiał Twój śmiech. Za Twoimi małymi rączkami, które tak mocno mnie obejmowały. Za tym, kim byłeś… i kim nigdy nie zdążyłeś się stać tutaj, na ziemi. Ale wiem, że jesteś. Inaczej. Gdzieś poza tym światem, poza bólem, poza czasem. I wierzę , całym sercem wierzę , że czuwasz nade mną. Że to Ty dajesz mi siłę, kiedy już jej nie mam. Że jesteś moim światłem z nieba. Twoi bracia… to dzięki nim wciąż stoję. To oni trzymają mnie tutaj, na ziemi. W ich oczach widzę życie, które trwa dalej. W ich uśmiechach odnajduję sens kolejnych dni. To oni przypominają mi, że mimo wszystko nadal jestem mamą. Ich mamą. I Twoją. Jestem wdzięczna… tak bardzo wdzięczna, że mogę nią być. Choć moje serce jest pęknięte, to jest też pełne miłości. Miłości do Was wszystkich. Tej, która nie zna granic, która nie kończy się nawet tam, gdzie kończy się życie. Są dni trudniejsze niż inne. Dni, kiedy tęsknota przygniata tak mocno, że trudno złapać oddech. Chciałabym cofnąć czas, zatrzymać jedną chwilę na zawsze... Są też chwile, w których czuję Twoją obecność. Delikatną, cichą, jak szept. Jakbyś mówił: Mamo, jestem… I wtedy wiem, że nasza historia się nie skończyła. Ona po prostu zmieniła miejsce. Wierzę, że przyjdzie dzień naszego spotkania. Dzień, w którym znów Cię przytulę. Bez pośpiechu, bez strachu, bez rozstania. Dzień, w którym wszystko, co zostało przerwane, znów stanie się całością. I już nigdy nie będziemy musieli się żegnać. Do tego czasu będę żyć. Dla Twoich braci. Dla Ciebie. Z miłością, którą zostawiłeś we mnie na zawsze. Bo choć nie mogę Cię dotknąć, nie mogę Cię zobaczyć… to noszę Cię w sobie w każdej sekundzie mojego życia. Kocham Cię ponad wszystko. I będę kochać ZAWSZE !” - pisze kobieta.

Fala pięknego wsparcia w komentarzach

Pod wpisem kobiety wylała się niezwykle poruszająca fala wsparcia dla cierpiącej po stracie dziecka matki. Oto kilka przykładów:

„Kiedy płacze jedna mama, Płaczą wszystkie”

„Czas nie leczy ran..czas płynie i karze nam żyć...i czasami karą jest życie…”

„Ból po stracie ukochanego dziecka jest bezkresny i czarny jak ocean...…”

„Nie znam Pani ale kochana Mamo bardzo się wzruszyłam czytając ten tekst to bardzo boli i serce krwawi tego się nie da zapomnieć do końca chwil swojego życia pomimo straty malutkiego kochanego syneczka. Ale ma pani wsparcie i dla kogo żyć. To był radosny cudowny śliczny chłopczyk on jest i czuwa nad mamusia tylko inaczej w innym świecie .Przytulam panią i serdecznie pozdrawiam”

Pogrzeb Milanka, który zginął przygnieciony płytą na cmentarzu