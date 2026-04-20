Filip Gurłacz pił latami, nagle rzucił alkohol. Co się stało? Wystarczyła jedna koszmarna myśl

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2026-04-20 17:43

Filip Gurłacz publicznie przyznał, że przez wiele lat zmagał się z uzależnieniem od alkoholu. W szczerych wywiadach opowiadał o swojej drodze do trzeźwości, którą kontynuuje od kilku lat. Teraz wyznał, co właściwie się stało, że nagle przestał pić. Wystarczyła jedna koszmarna myśl...

Filip Gurłacz
Filip Gurłacz Filip Gurłacz Filip Gurłacz Filip Gurłacz
Gurłacz był uzależniony

Filip Gurłacz podbił serca widzów, którzy z zapartym tchem śledzili jego zmagania w "Tańcu z Gwiazdami". Gdy aktor pokazywał swój taneczny talent, za kulisami kłębiło się od plotek o jego relacji z Agnieszką Kaczorowską, która wyciskała z niego siódme poty podczas treningów i występów. Nie wszyscy wiedzieli, że gwiazdor, wysportowany i będący w doskonałej formie fizycznej, kilka lat wcześniej był uzależniony od alkoholu. To wyniszczało go fizycznie, ale i psychicznie.

W końcu Gurłacz podjął decyzję i zerwał z nałogiem. Nie było mu łatwo, bo alkohol otaczał go od najmłodszych lat, ale musiał myśleć nie tylko o sobie.

Zobacz także: Agnieszka Kaczorowska i Filip Gurłacz w zmysłowej sesji! Sami proszą się o plotki?

Co się stało, że porzucił alkohol? 

Filip Gurłacz ma 36 lat i od kilku nie tylka alkoholu. Miał z nim problem aż przez 18 lat!

Kłamałem na potęgę (…) Cierpieli na tym moi bliscy. Tego dnia upadłem na ziemię w kuchni - nie jadłem, nie piłem, nie spałem, nie chodziłem do toalety, nie kąpałem się, nie sprzątałem domu i wyłem, i piłem wódkę (...) I tu się stało coś, przez co jestem tutaj i trwam. Wstałem, wziąłem ten różaniec, poszedłem do kuchni, odpaliłem YouTube jakiegoś księdza i zmówiłem z nim różaniec - relacjonował aktor na kanale "Moc w słabości" na YouTubie.

Aktor miał ogromne wsparcie żony, ale to syn go uratował.

U mnie się zawsze piło alkohol. Na święta się piło alkohol. Moja rodzina piła alkohol od dziadka, zawsze alkohol w tej rodzinie był. Ja mam rodziców artystów, więc imprezy pamiętam za dzieciaka. Zawsze ten alkohol był. Jeżeli konsekwencją tego, a myślę, że tak, że skutkiem tego, że ten alkohol funkcjonował u mnie w rodzinie, było to, że ja piłem. Bo dla mnie to było naturalne. Z brakami starałem się sobie radzić jak wzorce, które miałem. Pomyślałem sobie, jeżeli ja tego nie przerwę, to jest możliwość, że mój syn to przejmie. I nikt mi nie da gwarancji, że sobie z tym poradzi. To jest argument koronny - wyznał Gurłacz w rozmowie z WP.

Po 18 latach aktor skończył z nałogiem, aby jego syn miał inne wzorce niż miał on sam. To wydarzyło się, gdy Gurłacz był ojcem jednego dziecka. Teraz ma ich dwoje. Starszy z synów Gurłacza urodził się w 2021 r., młodszy w 2024.

Zobacz także: Poruszające wyznanie Filipa Gurłacza w "Tańcu z Gwiazdami". Był na alkoholowym dnie, uratował go syn!

Zobacz więcej zdjęć. Filip Gurłacz po uszy zakochany w żonie. Pokazał to w finale "Tańca z Gwiazdami"

To co Gurłacz zrobił po swoim tańcu wmurowało wszystkich. Wykrzyczał to na całe studio. Płakała jego żona i Kaczorowska
Filip Gurłacz
QUIZ. Tak czy nie. Oni wygrali "Taniec z Gwiazdami"? Kulesza, Górniak, Mroczek, Mucha
Filip Gurłacz