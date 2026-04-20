Filip Gurłacz pił latami, nagle rzucił alkohol. Co się stało? Wystarczyła jedna koszmarna myśl

Gurłacz był uzależniony

Filip Gurłacz podbił serca widzów, którzy z zapartym tchem śledzili jego zmagania w "Tańcu z Gwiazdami". Gdy aktor pokazywał swój taneczny talent, za kulisami kłębiło się od plotek o jego relacji z Agnieszką Kaczorowską, która wyciskała z niego siódme poty podczas treningów i występów. Nie wszyscy wiedzieli, że gwiazdor, wysportowany i będący w doskonałej formie fizycznej, kilka lat wcześniej był uzależniony od alkoholu. To wyniszczało go fizycznie, ale i psychicznie.

W końcu Gurłacz podjął decyzję i zerwał z nałogiem. Nie było mu łatwo, bo alkohol otaczał go od najmłodszych lat, ale musiał myśleć nie tylko o sobie.

Zobacz także: Agnieszka Kaczorowska i Filip Gurłacz w zmysłowej sesji! Sami proszą się o plotki?

Co się stało, że porzucił alkohol?

Filip Gurłacz ma 36 lat i od kilku nie tylka alkoholu. Miał z nim problem aż przez 18 lat!

Kłamałem na potęgę (…) Cierpieli na tym moi bliscy. Tego dnia upadłem na ziemię w kuchni - nie jadłem, nie piłem, nie spałem, nie chodziłem do toalety, nie kąpałem się, nie sprzątałem domu i wyłem, i piłem wódkę (...) I tu się stało coś, przez co jestem tutaj i trwam. Wstałem, wziąłem ten różaniec, poszedłem do kuchni, odpaliłem YouTube jakiegoś księdza i zmówiłem z nim różaniec - relacjonował aktor na kanale "Moc w słabości" na YouTubie.

Aktor miał ogromne wsparcie żony, ale to syn go uratował.

U mnie się zawsze piło alkohol. Na święta się piło alkohol. Moja rodzina piła alkohol od dziadka, zawsze alkohol w tej rodzinie był. Ja mam rodziców artystów, więc imprezy pamiętam za dzieciaka. Zawsze ten alkohol był. Jeżeli konsekwencją tego, a myślę, że tak, że skutkiem tego, że ten alkohol funkcjonował u mnie w rodzinie, było to, że ja piłem. Bo dla mnie to było naturalne. Z brakami starałem się sobie radzić jak wzorce, które miałem. Pomyślałem sobie, jeżeli ja tego nie przerwę, to jest możliwość, że mój syn to przejmie. I nikt mi nie da gwarancji, że sobie z tym poradzi. To jest argument koronny - wyznał Gurłacz w rozmowie z WP.

Po 18 latach aktor skończył z nałogiem, aby jego syn miał inne wzorce niż miał on sam. To wydarzyło się, gdy Gurłacz był ojcem jednego dziecka. Teraz ma ich dwoje. Starszy z synów Gurłacza urodził się w 2021 r., młodszy w 2024.

Zobacz także: Poruszające wyznanie Filipa Gurłacza w "Tańcu z Gwiazdami". Był na alkoholowym dnie, uratował go syn!

Zobacz więcej zdjęć. Filip Gurłacz po uszy zakochany w żonie. Pokazał to w finale "Tańca z Gwiazdami"

To co Gurłacz zrobił po swoim tańcu wmurowało wszystkich. Wykrzyczał to na całe studio. Płakała jego żona i Kaczorowska

28