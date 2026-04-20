Sebastian Fabijański tłumaczy się ze słów o tancerkach. Wywołał spore zamieszanie

Maksymilian Kluziewicz
2026-04-20 16:57

Sebastian Fabijański znów znalazł się w centrum uwagi po wypowiedzi w siódmym odcinku "Tańca z gwiazdami". Aktor porównał na wizji budowę ciała Darii Sytej i Julii Suryś, a swoje niefortunne słowa musiał później wyjaśniać w wywiadzie dla serwisu Eska.

Sebastian Fabijański w 7. odcinku Tańca z gwiazdami
Sebastian Fabijański w 7. odcinku Tańca z gwiazdami Sebastian Fabijański w 7. odcinku Tańca z gwiazdami Sebastian Fabijański w 7. odcinku Tańca z gwiazdami Sebastian Fabijański w 7. odcinku Tańca z gwiazdami
Zmiana partnerów w "Tańcu z gwiazdami"

Siódma odsłona popularnego programu przyniosła nieoczekiwane zmiany dla wszystkich uczestników. Gwiazdy miały wyjątkową szansę zaprezentować swoje umiejętności u boku nowych trenerów tańca, co pozwoliło im sprawdzić się w zupełnie innych warunkach. Sebastian Fabijański, który na co dzień trenuje pod czujnym okiem Julii Suryś, w minionym tygodniu zatańczył w parze z Darią Sytą.

Zaskakująca wypowiedź Fabijańskiego na wizji

Tuż po zejściu z parkietu aktor postanowił głośno ocenić fizyczność obu pań, co wprawiło w niemałe zakłopotanie zarówno zgromadzoną widownię, jak i kolegów z programu.

"Daria ma zupełnie inną budowę niż Julia... Ale to absolutnie nikomu nie umniejszam. Inne to nie znaczy gorsze, więc Paulina, nie insynuuj niczego - powiedział."

Obserwując zaskoczenie na twarzach zebranych osób, natychmiast spróbował obrócić całą sytuację w żart, kierując słowa do swojej tymczasowej partnerki.

"To nie było do Ciebie, to było do innej Julii... - zapewnił ze śmiechem."

Całe zamieszanie postanowił ostatecznie sprostować w rozmowie z dziennikarzami.

Aktor gęsto tłumaczy się ze wpadki po "Tańcu z gwiazdami"

Po nagraniach do odcinka, w którym wyjątkowo nikt nie pożegnał się z formatem, gwiazdy tradycyjnie pozowały na ściance zdjęciowej i rozmawiały z prasą. W wywiadzie udzielonym portalowi Eska.pl, Sebastian Fabijański powrócił do tematu współpracy z Darią Sytą i ponownie odniósł się do różnic w sylwetkach obu tancerek. W ten sposób starał się wyjaśnić swoje dość niefortunne przemyślenia z greenroomu.

"Zupełnie inaczej się tańczy z Julią. Zupełnie inna energia, inne ciało, po prostu zupełnie co innego. Z Darią skupiliśmy się na czymś innym. Czy lepszym, czy gorszym - nie oceniam tego. Po prostu innym. Mieliśmy możliwość zrobienia figur, które z Darią wiedziałem, że przyjdą łatwo, przez to, że Daria jest drobniejsza, bardziej gimnastyczna, akrobatyczna. To są dwie zupełnie inne osoby, nie oceniając ani jednej, ani drugiej. Cieszę się, mówiłem to niejednokrotnie, że mogę tańczyć w tym programie z Julią. Nie wyobrażam sobie tańczyć z jakąkolwiek inną partnerką, mimo ogromnego szacunku do każdej - podkreślił w rozmowie z Eska.pl."

Fabijański będzie konkurować z Wiśniewskim
Sebastian Fabijański w 7. odcinku Tańca z gwiazdami
Galeria zdjęć 22
