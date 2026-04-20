Roksana Węgiel ogłasza zaskakującą współpracę. Zdjęcie z Hollywood zdradza wszystko

Młoda wokalistka ma na koncie imponującą listę projektów z największymi postaciami polskiej sceny muzycznej. W przeszłości piosenkarka nagrywała wspólne utwory z Marylą Rodowicz, Beatą Kozidrak czy Edytą Górniak, a także z raperami, w tym Matą i Smolastym. Ostatnie miesiące upłynęły 21-latce pod znakiem promocji solowych singli zwiastujących album "Błękit", jednak nadchodzące wydawnictwo przyniesie również muzyczne niespodzianki w formie duetów. Najnowsze doniesienia artystki z Los Angeles potwierdzają wyjątkową kooperacją. Gwiazda podzieliła się radosną nowiną, pozując na tle kultowego znaku Hollywood, co wywołało ogromny entuzjazm wśród fanów.

Z kim zaśpiewa Roksana Węgiel?

Współpraca artystek popowych z przedstawicielami sceny hip-hopowej jest dziś powszechna, choć dawniej podobne projekty, jak wspólny utwór Dody i Fokusa, spotykały się z surową krytyką internautów. Roksana Węgiel chętnie stawia na takie gatunkowe mieszanki i z powodzeniem realizowała już podobne wizje. Wokalistka oficjalnie potwierdziła, że jej najnowszy singiel z powstającego krążka został stworzony we współpracy z raperem o pseudonimie White 2115. Dla obojga twórców nie jest to zupełnie nowe doświadczenie zawodowe. Gwiazda miała już okazję wystąpić w teledysku do kawałka "1 na 100", który White nagrał razem z Matą.

Premiera najnowszego utworu zatytułowanego "Chciałam Ciebie więcej" została zaplanowana na 8 maja. To właśnie w tym nagraniu partie wokalne piosenkarki splotą się ze zwrotkami jednego z najpopularniejszych polskich raperów. Artyści pochwalili się wspólnym przedsięwzięciem w mediach społecznościowych, publikując pamiątkową fotografię z amerykańskiego wzgórza. Z kolei na specjalnym kanale nadawczym wokalistki na Instagramie udostępniono krótki fragment utworu, który charakteryzuje się mocno rockowym brzmieniem.

Reakcja internautów na tak nieoczywiste połączenie była niezwykle entuzjastyczna. Sekcja komentarzy pod internetowym wpisem błyskawicznie wypełniła się radosnymi wpisami sympatyków, a cała redakcja z niecierpliwością wypatruje oficjalnej premiery.

