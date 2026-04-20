Billie Eilish wystąpiła z Justinem Bieberem na Coachelli. Nie uwierzycie, kto wypchnął ją na scenę

Osoby posiadające wejściówki wyłącznie na pierwszy weekend festiwalu Coachella mogły poczuć spore rozczarowanie, obserwując wydarzenia z 17, 18 i 19 kwietnia. Właśnie w tym czasie Sabrina Carpenter zaprosiła na scenę Madonnę w celu zaprezentowania wspólnego, niewydanego dotąd utworu, natomiast Olivia Rodrigo po raz pierwszy zaśpiewała na żywo swój nowy singiel "drop dead" w towarzystwie Addison Rae. Jednym z najbardziej wyjątkowych i magicznych punktów programu okazał się jednak nieoczekiwany występ Justina Biebera, u boku którego nagle zmaterializowała się Billie Eilish.

Billie Eilish od lat pozostaje ogromną fanką Justina Biebera

Młoda gwiazda światowej sceny muzycznej od samego początku nie ukrywała swojej wielkiej fascynacji twórczością kanadyjskiego artysty. Wokalistka zrealizowała swoje zawodowe marzenie w 2019 roku, kiedy to wypuściła oficjalny remiks wielkiego przeboju "bad guy" z gościnnym udziałem swojego największego idola. Podczas tegorocznej odsłony festiwalu Coachella mogła ponownie zbliżyć się do muzyka, stając się na krótki czas tytułową bohaterką jego kultowej piosenki "One Less Lonely Girl". Do tej niecodziennej sytuacji doprowadziła bezpośrednio żona piosenkarza, a nagranie ukazujące to zdarzenie błyskawicznie podbiło internet.

Zaskakujący występ Justina Biebera i Billie Eilish na festiwalu Coachella

Wspomniany utwór stanowił zaledwie drugi oficjalny singiel w dorobku kanadyjskiego gwiazdora i odegrał kluczową rolę w budowaniu jego oszałamiającej popularności. Piosenka ta odniosła ogromny sukces na całym świecie, a nieodłącznym elementem koncertowych wykonań było zapraszanie przez wokalistę wybranej fanki na scenę, by móc jej zaśpiewać, patrząc prosto w oczy.

Podczas swojego drugiego festiwalowego koncertu piosenkarz zaprezentował wybitnie sentymentalny zestaw utworów, w którym znalazło się miejsce na powrót do tej dawnej tradycji. W rolę wyróżnionej z ogromnego tłumu dziewczyny wcieliła się sama Billie Eilish, którą do wyjścia zza kulis stanowczo wypchnęła żona wokalisty, Hailey Bieber. Autorka wielu globalnych hitów, pomimo posiadania potężnego doświadczenia na estradzie, nie kryła ogromnego zaskoczenia. Przez niezwykle silne emocje młoda piosenkarka kilkukrotnie osuwała się na ziemię, zupełnie nie potrafiąc uwierzyć w to, czego właśnie stała się częścią.

