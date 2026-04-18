Madonna wróciła w wielkim stylu. Jej występ na Coachelli rozgrzał tłumy do czerwoności

Tajemnica Coachelli ujawniona. Madonna dołącza do Sabriny Carpenter

Od pewnego czasu w kuluarach krążyły niepotwierdzone plotki o ewentualnym gościnnym udziale legendy muzyki na tym prestiżowym wydarzeniu. Spekulacje dobiegły końca w piątek, 17 kwietnia, kiedy to amerykańska wokalistka niespodziewanie wyłoniła się przed publicznością. Zwieńczyła w ten sposób muzyczne show, którego główną bohaterką była Sabrina Carpenter.

Spotkanie dwóch tak różnych generacyjnie artystek na jednej scenie niosło za sobą głębokie przesłanie. Z jednej strony, 67-letnia legenda estrady zdecydowała się wystąpić u boku piosenkarki, która w opinii wielu uchodzi za jej prawowitą następczynię w branży rozrywkowej. Z drugiej strony, wydarzenie to oznaczało dla Madonny wielki powrót na festiwalowe deski Coachelli po dwóch dekadach nieobecności.

W trakcie show nie zabrakło również luźnych momentów. Legenda sceny postanowiła żartobliwie odnieść się do drobnej budowy ciała swojej młodszej koleżanki po fachu, co spotkało się z ogromnym entuzjazmem zebranych widzów.

"To prawdopodobnie pierwszy raz w moim życiu, kiedy występuję z kimś, kto jest ode mnie niższy. Dziękuję ci, że mogłam tego doświadczyć!"

Kultowe przeboje i nowości. Madonna i Sabrina Carpenter śpiewają "Like a Prayer"

Muzyczny duet zaserwował zgromadzonym pod sceną słuchaczom niezapomniane wrażenia, wykonując słynny singiel "Vogue" z 1990 roku. Repertuar uzupełniono o owiany skandalami hit "Like a Prayer", który doskonale wpisał się w dotychczasowy styl młodszej piosenkarki. Dodatkową atrakcją była koncertowa premiera utworu z niedawno ogłoszonego albumu zatytułowanego "Confessions II". Wirtualna przestrzeń natychmiast zapełniła się fragmentami tego występu, a zachwytom obserwatorów nie było końca. W mediach społecznościowych można przeczytać:

"Ten występ przejdzie do historii"

oraz:

"To nie był zwykły występ, to był RESET KULTUROWY"

Premiera "Confessions II". Kiedy nowa płyta Madonny ujrzy światło dzienne?

Nadchodzące wydawnictwo, określane mianem "Confessions II", stanowi muzyczną kontynuację cenionego krążka "Confessions on a Dance Floor". Za warstwę produkcyjną ponownie odpowiada tu brytyjski muzyk Stuart Price. Cały materiał trafi w ręce słuchaczy 3 lipca, jednak przedsmak tej płyty fani otrzymali już 17 kwietnia, kiedy to na platformach cyfrowych zadebiutował pierwszy zwiastun albumu w postaci piosenki "I Feel So Free".

