Edyta Górniak ocenia swoje kontrowersyjne stylizacje. Pamiętacie, jak wystąpiła w worku na ziemniaki?

Polska scena muzyczna od dekad należy do Edyty Górniak, która swoje pierwsze kroki na estradzie stawiała już w 1989 roku. Prawdziwy przełom w jej karierze nastąpił jednak dopiero pięć lat później. To właśnie w 1994 roku wokalistka otrzymała wyjątkową szansę, by jako pierwsza reprezentantka Polski w historii wystąpić w prestiżowym Konkursie Piosenki Eurowizji. Artystka zachwyciła międzynarodową publiczność, wywalczając w Dublinie historyczne, drugie miejsce, a to ogromne osiągnięcie bezpowrotnie odmieniło jej zawodowe oraz prywatne życie.

Edyta Górniak i jej największe modowe wpadki na przestrzeni lat

Krótko po powrocie z Irlandii artystka zaczęła intensywnie bawić się swoim wyglądem i scenicznym emploi. Z okazji premiery debiutanckiego albumu "Dotyk" zdecydowała się na ostre cięcie włosów, a w kolejnych latach jej wizerunkowe wybory regularnie budziły ogromne emocje i zapisały się w popkulturowej historii. Podczas niedawnego spotkania w redakcji portalu ESKA.pl, gdzie wokalistka promowała swój najnowszy utwór zatytułowany "Superpower", dziennikarz zaprezentował jej najbardziej zapadające w pamięć stroje. Gwiazda nie kryła rozbawienia, a jednocześnie potrafiła surowo ocenić swoje dawne decyzje, w tym słynne występy w przebraniu Czerwonego Kapturka czy w kreacji uszytej z jutowego worka po ziemniakach.

Kultowe kreacje Edyty Górniak i reakcja artystki na archiwalne zdjęcia

Choć przez lata przylgnęła do niej łatka chłodnej i niedostępnej diwy, wokalistka udowodniła, że potrafi z ogromnym dystansem spojrzeć na swoją estradową przeszłość. W trakcie obszernej rozmowy w studiu ESKA.pl piosenkarka szczegółowo omówiła każdy z zaprezentowanych jej strojów, tłumacząc dokładnie, czym kierowała się w momentach sięgania po tak odważne zestawienia. W przygotowanej galerii zdjęć zgromadzono kultowe ubrania artystki wraz z jej niezwykle bezpośrednimi opiniami. Piosenkarka momentami nie szczędziła sobie ostrej krytyki, z uśmiechem wspominając swoje szalone, modowe eksperymenty sprzed wielu dekad.

EDYTA GÓRNIAK: Z JEDNEGO MOGĘ SIĘ CIESZYĆ, NIGDY SIĘ NIE SPRZEDAŁAM