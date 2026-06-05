Natalia Kukulska nie chce śpiewać piosenek swojej mamy. Prawda wyszła po latach

Kim jest Natalia Kukulska?

Natalia Kukulska urodziła się w 1976 roku w Warszawie, jako córka legend muzycznych - tragicznie zmarłej w katastrofie lotniczej piosenkarki Anny Jantar oraz wybitnego kompozytora Jarosława Kukulskiego.

Karierę zaczynała jako dziecko, podbijając Polskę hitami takimi jak "Puszek-okruszek". Jako dorosła artystka zadebiutowała w 1996 roku albumem "Światło", który przyniósł jej ogromną popularność. Ma na koncie kilkanaście płyt, liczne nominacje do Fryderyków oraz status jednej z ikon polskiej estrady.

Prywatnie Natalia Kukulska od 2000 roku jest żoną perkusisty Michała Dąbrówki, z którym współtworzy także projekty muzyczne. Para ma troje dzieci: syna Jana oraz córki Annę i Laurę. Artystka ma również przyrodniego brata, Piotra Kukulskiego, z drugiego małżeństwa jej ojca.

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Natalia Kukulska nie śpiewa piosenek mamy

Natalia Kukulska dorastała w cieniu znanych wokalistów. Nie ukrywała nigdy tego, że momentami było jej trudno. W jednej rozmów z miesięcznikiem "Zwierciadło" przyznała, że choć pamięć o mamie jest dla niej niezwykle ważna - stara się nie śpiewać jej piosenek.

- Od lat odmawiam propozycjom śpiewania piosenek mamy, choć wspieram wydarzenia, które czczą jej pamięć [...] Na początku mojej drogi artystycznej pomyślałam, że muszę podjąć decyzję: albo zawalczę o siebie, albo będzie mi potem trudno się odbić od postrzegania mnie w kontekście mamy - powiedziała Kukulska.

Kobieta nie ukrywała tego, że nie mogła chodzić na skróty w życiu - zawsze od niej wiele oczekiwano, a jej życie od małego obserwowała cała Polska. Niektórzy myśleli, iż pójdzie drogą Anny Jantar, nie tylko wykonując jej piosenki, ale również w podobnej stylistyce.

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Czy Natalia Kukulska zaśpiewa piosenkę Anny Jantar w Opolu 2026?

6 czerwca 2026 roku podczas Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu odbędzie się koncert dedykowany twórczości Bogdany Olewicza. Pisał on utwory dla największych gwiazd polskiej estrady, w tym dla Anny Janter - mamy Natalii Kukulskiej.

- Pisał też dla mnie, ale uważam, że jeden z jego najlepszych tekstów ever, jakie napisał, to tekst dla mojej mamy, "Tylko mnie poproś do tańca". Wyjątkowo zaśpiewam ten utwór, choć bardzo rzadko, okazjonalnie śpiewam piosenki mojej mamy. Bogdan bardzo mnie namawiał, także robię to dla niego, ale i dla siebie, bo ten utwór jest niezwykle przejmujący. Dla mnie to będzie duże przeżycie. Zdecydowałam, że to będzie dla mnie też koniec spotykania się z piosenkami mojej mamy. Długo tego nie robiłam, były wyjątki, teraz były jakieś okazje. Myślę, że to będzie dla mnie takie znaczące. - powiedziała dla "Party" Kukulska.