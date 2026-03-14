Miała 4 lata, gdy doszło do tragedii. Natalia Kukulska wspomina mamę w rocznicę śmierci

Anna Jantar zginęła w katastrofie lotniczej. To już 47 lat

Anna Jantar była jedną z największych gwiazd polskiej piosenki lat siedemdziesiątych. Mówiono o niej "kobieta ze słońcem w głosie". Fani zachwycali się jej talentem oraz urodą. Bliscy cenili ją za niezwykłą pogodę ducha. Razem z Jarosławem Kukulskim przez wiele lat tworzyli duet prywatnie i w życiu zawodowym.

W 1971 roku Anna Jantar i Jarosław Kukulski stanęli na ślubnym kobiercu, a pięć lat później na świat przyszła ich jedyna córka, Natalia. Młoda artystka łączyła macierzyństwo z karierą. Jej popularność rosła i zaczęła koncertować rownież poza granicami Polski. Pod koniec 1979 roku, mimo próśb bliskich, wyjechała w kilkumiesięczne tournée po Stanach Zjednoczonych.

Piosenkarka tęskniła za rodziną, dlatego postanowiła wcześniej wrócić do ojczyzny. 13 marca wsiadła na pokład samolotu Ił-62 "Mikołaj Kopernik" lecącego z lotniska JFK z Nowego Jorku do Warszawy. 14 marca 1980 roku o godzinie 11.15 samolot rozbił się tuż przed lądowaniem. W katastrofie zginęli wszyscy pasażerowie i załoga - 87 osób.

Natalia Kukulska wspomina mamę w rocznicę śmierci

Natalia Kukulska miała zaledwie cztery lata, gdy zginęła jej matka. W dniu tragedii razem z babcią czekała na lotnisku. W marcu 2026 roku mija 46 lat od tragicznej śmierci Anny Jantar. Mimo upływu lat pamięć o artystce jest wiecznie żywa. Kukulska poszła w ślady mamy, ale unika śpiewania jej przebojów. Zbyt wiele ją to kosztuje.

Jednak w każdą rocznicę wspomina zmarłą mamę, a jej słowa za każdym razem wywołują szczere wzruszenie. W sobotnie popołudnie piosenkarka zamieściła na swoim Instagramie zdjęcie Jantar. W krótkim wpisie podziękowała również fanom za pamięć o zmarłej artystce.

Tyle chwil, przeszło już, może godzin, może lat… 46 lat. 14 marca 1980r. Dziękuję za pamięć o mamie - napisała Natalia Kukulska.

