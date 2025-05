Węgrowska PŁACZE, bo Feel jej nie zaprosił do Sopotu... Miał swoje powody?

Szok, co wyszło!

Roksana Węgiel pojawiła się w Operze Leśnej w wyjątkowo zmysłowej odsłonie. Miała na sobie lekką, półprzezroczystą sukienkę w kolorze czarnym, która bardzo mocno eksponowała jej figurę. Przez materiał wyraźnie przebijał się również stanik, co nadało całości odważnego charakteru, zgodnego. Stylizację uzupełniły delikatne, lecz efektowne dodatki oraz wysokie buty na obcasie, które podkreśliły jej wyjątkowo smukłe nogi.

Zobacz też: Roxie Węgiel gotowa na dziecko? W bagażniku wozi już fotelik. Wszyscy byli w szoku, gdy to zobaczyli. Mamy zdjęcia

Roksana Węgiel na Polsat Hit Festiwal w Sopocie. Seksowna mini i stanik na wierzchu!

Węgiel nie tylko zachwyciła stylizacją – serca widowni zdobyła przede wszystkim emocjonalnym wykonaniem utworu z repertuaru Anny Jantar. Młoda artystka zmierzyła się z ponadczasowym przebojem "Tyle słońca w całym mieście". Głos Roxie, niosący w sobie młodzieńczą świeżość, ale i dojrzałość sceniczną, nadał klasycznemu utworowi nowego wymiaru. Występ z pewnością był hołdem dla jednej z najważniejszych postaci polskiej muzyki rozrywkowej, jak i pokazem artystycznej dojrzałości Roksany.

Zobacz też: Roxie Węgiel kusi w kusych szortach! Tylko spójrzcie na jej nogi do nieba. "Twoja nowa szefowa"

Dla Roksany Węgiel udział w takim wydarzeniu, jak Sopot Hit Festiwal, to kolejny krok na drodze do ugruntowania swojej pozycji na polskiej scenie muzycznej. Jej wybór repertuaru i stylizacja nie były przypadkowe – młoda piosenkarka coraz częściej pokazuje, że doskonale wie, co robić, aby media o niej pisały!

Roksana Węgiel uwielbia pokazywać ciało!

Roksana Węgiel nie przestaje zaskakiwać swoimi modowymi wyborami. Jej sceniczne stylizacje są zwykle krótkie, dopasowane i pełne odwagi. Młoda wokalistka nie boi się odsłaniać ciała i sięga po odważne fasony, które idealnie podkreślają jej szczupłą sylwetkę. Krótkie sukienki, przezroczystości, wycięcia – to znaki rozpoznawcze jej stylu. Roksana z pewnością wie, jak przyciągać uwagę i nie boi się prowokować. Śmiało eksperymentuje z trendami i nie przejmuje się krytyką.

Zobacz też: Roxie Węgiel odwołała koncert na ostatnią chwilę. Mglej pokazał zdjęcie, ludzie się zirytowali, a ona teraz gęsto się tłumaczy!

Zobacz naszą galerię: Roksana Węgiel pokazała stanik w Sopocie. Oddała też hołd Jantar!

Sonda Pójdziesz na koncert Roxie Węgiel? Tak, chętnie. Ciekawe, jak śpiewa na żywo Nie, dzięki. Nie moje klimaty