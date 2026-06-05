Doda ewakuowana z hotelu w środku nocy! Mimo tego nie traciła czasu i wsparła zwierzaki w Opolu

Kamil Polewski
Kamil Polewski
2026-06-05 15:49

Niespodziewane wydarzenia w Opolu z udziałem Dody. Zasiadająca w jury tegorocznych "Debiutów" piosenkarka opowiedziała w sieci o ewakuacji swojego hotelu, do której doszło po konkursie. Mimo zarwanej nocy artystka wykorzystała wolny czas w szczytnym celu, wspierając ze swoimi fanami lokalne schronisko dla zwierząt.

Rozpoczął się 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. W czwartkowy wieczór w słynnym amfiteatrze wystąpiła m.in. Doda, ale ponadto oceniała ona młodych uczestników jako jurorka, by na koniec wręczyć nagrody w konkursie "Debiuty". Piosenkarka jak zawsze zachwycała wokalem, scenicznym wizerunkiem i osobowością. Dodatkowe zainteresowanie zbudziły jednak jej piątkowe relacje w sieci!

Doda opowiedziała o ewakuacji w Opolu. Z samego rana zaapelowała do fanów

W piątek po pierwszym dniu Opola 2026 piosenkarka podzieliła się z obserwatorami historią o nocnej ewakuacji hotelu, która miała miejsce tuż po festiwalowych emocjach. Winę za zamieszanie ponosiła osoba, która postanowiła zapalić papierosa, co natychmiast uruchomiło alarm i procedury bezpieczeństwa. Zmęczona sytuacją Doda nie zamierzała jednak tracić dnia i poprosiła swoich sympatyków o dołączenie do niej podczas odwiedzin w opolskim schronisku dla zwierząt.

"Dzień dobry, kochani, bardzo się nie wyspałam. Ktoś sobie postanowił zapalić fajkę o wpół do drugiej w nocy w hotelu i mieliśmy alarm pożarowy, ewakuację i wszystko... dramat. Dzisiaj postanowiłam ten dzień spożytkować jakoś dobrze, właśnie na spacerze z pieskami jestem. Wszystkich moich fanów, którzy przyjechali na festiwal, zapraszam z karmą do schroniska w Opolu na godzinę 12:00 i wyjdziemy sobie z psami na spacer" - powiedziała na swoim Instagramie.

Doda niczym Panna Młoda z horroru w Opolu
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Doda i jej fani wsparli bezdomne psy. Piękne słowa piosenkarki

Doda ponownie udowadnia, że cały czas przerwy w zawodowym harmonogramie chętnie przeznacza na działania na rzecz czworonogów. Na opublikowanym na jej profilach nagraniu widać, że apel gwiazdy przyniósł skutek – fani przybyli do schroniska z zapasami karmy, by wspólnie ze swoją idolką spędzić czas z psami szukającymi nowego domu.

"Dziś z moimi FANAMI odwiedziłam opolskie schronisko, które powinno być przykładem dbania o warunki i zwierzęta. A TY? Byłeś kiedyś na spacerze z pieskiem ze schroniska? Dla ciebie to 30 min, dla niego czasem jedyna szansa by opuścić boks…" - napisała Doda w przejmującym wpisie.

Wokalistka ponownie pojawi się na opolskiej scenie w sobotę, 6 czerwca. Jej występ będzie częścią koncertu honorującego twórczość Bogdana Olewicza z okazji 80. urodzin artysty.

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