Opole 2026 - kto wystąpi? Pełny harmonogram festiwalu. Gwiazdy, koncerty

KFPP w Opolu - 4 czerwca 2026

Pierwszym punktem programu będzie tradycyjny konkurs Debiutów, otwierający tegoroczne zmagania. Na legendarnej scenie swoje wokalne umiejętności zaprezentują Martyna Baranowska, Jacko Brango, Sara Girgis, Michał Grobelny, Ola Kędra, Karolina Charko, Julia Wasielewska, Maja Oleśków, Małgorzata Boć oraz formacja 21 Gram. Statuetki trafią do dwóch triumfatorów wskazanych wspólnie przez oceniające gremium. Dodatkowo publiczność usłyszy Staśka Kukulskiego, Daniela Godsona, Natalię Szroeder, Annę Marię Jopek, Kamila Bednarka, Sławka Uniatowskiego, Natalię Przybysz, Antka i Kubę Soyka, a także Dodę. Koncert Premier to też uroczysty jubileusz Ani Wyszkoni. Gospodarzami tego widowiska zostali Gabi Drzewiecka, Ralph Kaminski oraz Artur Orzech.

Kolejna część wieczoru upłynie pod znakiem SuperJedynek, czyli międzypokoleniowego zestawienia najsłynniejszych polskich hitów. Muzyczne show zapewnią Ralph Kaminski, Natalia Kukulska, Afromental, Renata Przemyk, Dżem, Kombii, Luxtorpeda, Nocny Kochanek, Majka Jeżowska oraz Dawid Kwiatkowski. W rolę konferansjerów podczas tego wydarzenia wcielą się Aleksandra Kostrzewska, Bartosz Cebeńko, Mateusz Jędraś, a także Maciej Orłoś.

Justyna Steczkowska i Alicja Szemplińska w Opolu

KFPP w Opolu - 5 czerwca 2026

Zmagania w drugim dniu muzycznego święta zainauguruje widowisko wyłaniające najciekawsze premierowe kompozycje. Do rywalizacji przystąpią:

Kamil Bednarek, Andrzej Krzywy oraz Patrycja Markowska z piosenką „Fale”

oraz z piosenką „Fale” Darya w duecie, gdzie towarzyszy jej Sebastian Fabijański (utwór „Nieidealna”)

w duecie, gdzie towarzyszy jej (utwór „Nieidealna”) Krzysztof Iwaneczko prezentujący kompozycję „Zatrzymaj się”

prezentujący kompozycję „Zatrzymaj się” Formacja Poparzeni Kawą Trzy z singlem „Twoje oczy”

z singlem „Twoje oczy” Sargis śpiewający kawałek „Ziemia”

śpiewający kawałek „Ziemia” Maciej Skiba z numerem „Wołam”

z numerem „Wołam” Kuba Szmajkowski z utworem zatytułowanym „Porto”

z utworem zatytułowanym „Porto” Vix.N promujący dzieło „Stara dusza”

promujący dzieło „Stara dusza” Michał Wiśniewski w osobistym singlu „Do moich dzieci”

w osobistym singlu „Do moich dzieci” Jasiek Piwowarczyk z piosenką „Halo Houston”

Na opolskich deskach zaprezentują się również triumfatorki ubiegłorocznej edycji – Katarzyna Żak oraz Anna Iwanek. Wyjątkowy recital podsumowujący trzydzieści lat aktywności scenicznej przygotowała Justyna Steczkowska. Wydarzenie to będzie współprowadzone przez duet, który tworzą Paulina Chylewska i Łukasz Nowicki.

Organizatorzy ponownie uwzględnili brzmienia rapowe w harmonogramie opolskiego amfiteatru. Scenę zdominuje kolejna odsłona widowiska „Hip Hop. Jedno Podwórko 2”. Usłyszymy potężną dawkę rymów w wykonaniu takich twórców jak O.S.T.R., Katarzyna Nosowska, Vienio X Kosi, DonGuralesko, Fukaj X Zalia, Łona, Sarius, Ryfa Ri, Eldo, Grammatik, OG Kamka, Molesta Ewenement oraz Numer Raz. W rolę gospodarza wcieli się Tomasz Kleyff CNE.

31

KFPP w Opolu - 6 czerwca 2026

Festiwalowa publiczność weźmie udział w uroczystych obchodach osiemdziesiątych urodzin wybitnego artysty, Bogdana Olewicza. Kompozycje z jego repertuaru zaprezentują Krzysztof Cugowski i Zespół Mistrzów, Doda, Natalia Kukulska, Kuba Badach, Perfect & Łukasz Drapała, Alicja, Mietek Szcześniak, Krystyna Prońko, Kamil Bednarek, Alicja Majewska we współpracy z Włodzimierzem Korczem, Golden Life, Universe, Urszula, Olga Szomańska, Natalia Sikora, Janusz Radek, Maciej Balcar, Andrzej Rybiński, Halina Mlynkova, Michał Lech oraz Echomotion. Konferansjerką zajmą się Ola Budka oraz Marek Niedźwiecki.

Rodzime wydarzenia muzyczne od zawsze słyną z występów grup satyrycznych, których i tym razem nie zabraknie. Opolski kabareton nabierze w tym roku szczególnego wymiaru, ponieważ swoje autorskie skecze zaprezentuje Kabaret Neo-Nówka, obchodzący dumnie jubileusz dwudziestu sześciu lat działalności artystycznej.

KFPP w Opolu - 7 czerwca 2026

Zwieńczenie wielkiego święta piosenki rozpocznie się od hucznego podsumowania czterdziestu lat aktywności legendarnej formacji Lady Pank. Słynni muzycy zagrają dla zgromadzonej widowni wszystkie swoje ikoniczne przeboje, a nad poprawnym przebiegiem wydarzenia będzie czuwał Piotr Stelmach.

Całość wydarzenia zamknie klimatyczny koncert, podczas którego odświeżone aranżacje poezji Agnieszki Osieckiej oraz twórczości Magdy Umer zaśpiewają wybitni polscy artyści. Na opolskich deskach pojawią się Hanna Śleszyńska, Natalia Szroeder, Piotr Polk, Kuba Badach, Igor Herbut, Zbigniew Zamachowski, Alicja Szemplińska, Maciej Musiałowski, Łukasz Zagrobelny, Katarzyna Żak, Katarzyna Dąbrowska, Ewa Błaszczyk, Maciej Zakościelny, Adam Nowak, Olga Bończyk, Dorota Miśkiewicz, a także Wiktor Zborowski.