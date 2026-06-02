Polacy wystawili ocenę Marcie Nawrockiej. Czy jest dobrą pierwszą damą?

Większość respondentów ocenia działalność pierwszej damy pozytywnie.

Znaczny jest odsetek niezdecydowanych w kwestii Marty Nawrockiej.

Niższe i bardziej podzielone oceny uzyskał prezydent Karola Nawrockiego

Po upływie roku w roli pierwszej damy, Marta Nawrocka uzyskała wyraźnie pozytywną ocenę. Badanie United Surveys przeprowadzone dla "Wirtualnej Polski", w którym zapytano Polaków o ich zdanie na temat jej dotychczasowej postawy, wykazało, że 58,8 procent respondentów ocenia ją pozytywnie. W tej grupie 22,1 procent ankietowanych oceniło jej działalność "zdecydowanie pozytywnie", a 36,7 procent "raczej pozytywnie".

Z drugiej strony, 23 procent uczestników sondażu wyraziło negatywną opinię o Marcie Nawrockiej. Wśród nich 16,8 procent oceniło ją "raczej negatywnie", natomiast tylko 6,2 procent badanych "zdecydowanie negatywnie". Warto zauważyć, że 18,2 procent respondentów nie miało wyrobionego zdania na temat pierwszej damy. Według "Wirtualnej Polski" tak wysoki odsetek osób niezdecydowanych może wskazywać, że wizerunek Marty Nawrockiej wciąż się kształtuje w świadomości publicznej.

Analiza wyników sondażu pod kątem preferencji politycznych respondentów pokazuje, że Marta Nawrocka cieszy się poparciem w różnych segmentach społeczeństwa. Wśród wyborców opozycyjnych partii, takich jak PiS, Razem i Konfederacja, pierwsza dama jest oceniana pozytywnie przez aż 84,6 procent badanych, podczas gdy krytycznie odniosło się do niej 14 procent.

Pozytywne noty przeważają również wśród wyborców niezdecydowanych oraz tych, którzy nie głosują – 52,2 procent z nich ocenia działalność pierwszej damy pozytywnie. Nawet wśród wyborców koalicji rządzącej, Marta Nawrocka uzyskała dobre wyniki: 37,2 procent pozytywnych ocen wobec 32,3 procent ocen negatywnych. W tej grupie 30,5 procent respondentów nie miało jednak zdania.

Ocena prezydentury Karola Nawrockiego

Równolegle, inny sondaż United Surveys dla "Wirtualnej Polski" zbadał ocenę prezydentury Karola Nawrockiego po roku od objęcia urzędu. Wyniki wskazują, że 48,2 procent badanych ocenia jego prezydenturę pozytywnie, w tym 23,6 procent "zdecydowanie pozytywnie" i 24,6 procent "raczej pozytywnie".

Z kolei 50,1 procent respondentów oceniło urzędowanie prezydenta negatywnie. W tej grupie 26,7 procent wyraziło opinię "raczej negatywną", a 23,4 procent "zdecydowanie negatywną". Niewielki odsetek, bo 1,7 procent badanych, nie miało zdania na temat prezydentury Karola Nawrockiego.

