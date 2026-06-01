Ekspertka oceniła Martę Nawrocką. "Przypomina Marię Kaczyńską"

Marta Nawrocka świadomie i strategicznie buduje swój wizerunek jako aktywna Pierwsza Dama, stanowiąc wyraźną przeciwwagę dla Agaty Kornhauser-Dudy, co jest kluczowe dla jej pozytywnego odbioru społecznego.

Jej komunikacja wizerunkowa opiera się na rolach "matki, żony i osoby bliskiej 'zwykłym ludziom'", reprezentantki tradycyjnej wspólnoty narodowej

Marta Nawrocka jest znacznie bardziej aktywna niż jej poprzedniczka, wykorzystując nowe kanały komunikacji, i jest generalnie odbierana pozytywnie przez społeczeństwo.

Marta Nawrocka stara się być bardzo aktywna. Nie tylko zajmuje się własną działalnością, jak spotkania z Polakami czy prowadzenie fundacji, ale też często wspiera męża podczas oficjalnych uroczystości i zagranicznych wyjazdów. Jak jej działalność ocenia politolożka dr Magdalenę Nowak-Paralusz?

- Widać wyraźnie, że jego żona skutecznie spełnia tę rolę. Wspiera go w sposób niezwykle strategiczny i przemyślany. Marta Nawrocka świadomie staje się przeciwwagą dla Agaty Kornhauser-Dudy, promując model pierwszej damy wyraźnie odmienny od tego, który przez ostatnią dekadę budził kontrowersje. Komunikacja wizerunkowa Marty Nawrockiej opiera się na kilku kodach: matki, żony i osoby bliskiej "zwykłym ludziom". Kreuje się na opiekunkę spraw społecznych i – co ważne dla wielu wyborców – reprezentantkę tradycyjnej wspólnoty narodowej - mówiła w rozmowie z Wirtualną Polską.

Marta Nawrocka jak Maria Kaczyńska?

Ekspertka zwróciła uwagę, że Marta Nawrocka unika sporów ideologicznych, pośrednio legitymizuje wizję świata Karola Nawrockiego, jednak robi to w sposób delikatny. Podkreśliła także, ze obecna pierwsza dama stara się być bardziej aktywna niż jej poprzedniczka. Porównała ją natomiast do Marii Kaczyńskiej.

- Marta Nawrocka pokazuje kobiecą sprawczość w konserwatywnych ramach. Pod wieloma względami przypomina Marię Kaczyńską, zakorzenioną we wspólnotowych wartościach, nieograniczającą się do roli ozdoby, choć mówi znacznie więcej i sprawniej korzysta z nowych kanałów dotarcia takich jak Instagram czy Facebook. Nie jest wyłącznie "ozdobą" u boku męża - oceniła politolożka.

Dr Magdalena Nowak-Paralusz wystawiła także ogólną ocenę za pierwszy rok Marty Nawrockiej jako pierwszej damy.

- Społeczeństwo wydaje się odbierać ją pozytywnie, głównie dlatego, że stała się wyczekiwaną przeciwwagą dla Agaty Kornhauser-Dudy. Buduje swój kapitał częściowo na kontraście do milczenia poprzedniczki, choć to nie jedyne źródło jej wizerunkowej siły - stwierdziła.

w naszej galerii zobaczysz piękne stylizacje Marty Nawrockiej w Szwajcarii:

20

Sonda Jak oceniasz Martę Nawrocką w roli pierwszej damy? Bardzo dobrze, jest idealna! Źle, nie pasuje