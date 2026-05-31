Dawno w Pałacu Prezydenckim nie było dzieci. Teraz mieszkają tam Kasia i Antek Nawroccy

Nie wszyscy pamiętają, że Jaruzelski był pierwszym prezydentem III RP

Pierwszym prezydentem w III RP był Wojciech Jaruzelski. Być może nie wszyscy o tym pamiętają, ale polityk od 19 lipca 1989 do 22 grudnia 1990 sprawował urząd prezydenta. Co ważne, Jaruzelski był też jedynym prezydentem w historii Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Gdy był on prezydentem, jego jedyna córka, Monika Jaruzelska była już dorosła i miała 26 lat. Rodzina nie mieszkała jednak w Pałacu Prezydenckim, a w Belwederze

Ośmioro dzieci Wałęsy i życie rodziny w Belwederze

Kolejnym prezydentem został Lecha Wałęsa, który ma bardzo liczną rodzinę. Wraz z żoną Danutą doczekał się ośmiorga dzieci: Bogdana (ur. 1970), Sławomira (ur. 1972) – zmarł w 2025 roku, Przemysława (ur. 1974) – zmarł w 2017 roku, Jarosława (ur. 1976), Magdaleny (ur. 1979), Anny (ur. 1980), Marii Wiktorii (ur. 1982) oraz najmłodszej z rodzeństwa Brygidy (ur. 1985). Kiedy Wałęsa objął urząd tylko dwóch najstarszych synów było pełnoletnimi, reszta dzieci była nastolatkami.

Rodzina Wałęsów na początku kadencji Lecha Wałęsy także nie mieszkała w Pałacu Prezydenckim, tylko w Belwederze. Dopiero w 1994 roku prezydent Wałęsa podjął decyzję o przenosinach do pałacu przy Krakowskim Przedmieściu. Było to już po remoncie budynku, który przeszedł metamorfozę w 1994 roku, a prace remontowe trwały cztery lata. Wówczas rozpoczął się nowy etap w historii pałacu – stał się oficjalną siedzibą Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i nosi odtąd nazwę Pałac Prezydencki.

Tak mieszkała rodzina Kwaśniewskich

Po Wałęsie prezydentem został Aleksander Kwaśniewski. Był młody, miał zaledwie 41 lat i nastoletnią córkę Aleksandrę. Rodzina Kwaśniewskich, czyli prezydent, pierwsza dama Jolanta i ich córka, zamieszkała w Pałacu Prezydenckim. Polacy zdecydowali, że Kwaśniewski będzie sprawował urząd przez dwie kadencje, tym samym Kwaśniewscy mieszkali przy Krakowskim Przedmieściu przez 10 lat. Ola Kwaśniewska zamieszkała w Pałacu, gdy miała 14 lat.

W czasie trwania kadencji Kwaśniewskiego wyremontowany został Belweder. Pałac otrzymał nową elewację, wymieniono stolarkę okienną oraz naprawiono uszkodzoną izolację ścian i fundamentów. Prace konserwatorskie objęły wszystkie elementy architektoniczne budynku i jego otoczenia, a także zabytkowe wyposażenie.

Kaczyńscy bez córki w Pałacu Prezydenckim. Marta miała już własną rodzinę

Następnie w Pałacu Prezydenckim zamieszkali Maria i Lech Kaczyńscy. Ich jedyna córka Marta Kaczyńska była wówczas dorosła. Miała już własną rodzinę — męża Piotra Smuniewskiego i córkę Ewę. To oznacza, że wówczas w pałacu nie mieszkały dzieci.

Komorowski ostro o wnętrzach Pałacu Prezydneckiego

Kolejny prezydent, Bronisław Komorowski, wraz z żoną Anną w 2010 roku zamieszkał w Belwederze. Rodzina spędziła tam cały okres kadencji Komorowskiego. Po wyborach w 2025 roku Komorowski wspominał w rozmowie z PAP: - W Pałacu Prezydenckim jest strasznie brzydko. To jest po prostu zaprzeczenie wszelkiej estetyki i logiki. Jak wyjaśnił, układ wnętrz jest odwrotny do pierwotnych założeń: - Prezydent pracuje na pierwszym piętrze, przyjmuje gości, a mieszka na ostatnim piętrze, tam, gdzie kiedyś mieszkała służba. Tam są relatywnie niskie stropy. Bardzo brzydko jest to urządzone. Myśmy z żoną w 2010 roku, jak popatrzyliśmy na to kompletne bezguście i brak logiki, to powiedzieliśmy: «nie, nie, absolutnie» i wybraliśmy Belweder — komentował.

Ślub córki Dudy odbył się w Pałacu Prezydenckim

Po Komorowskich nadszedł czas Andrzeja Dudy. Prezydent Duda wraz żoną Agatą Dudą zamieszkali w Pałacu Prezydenckim. Ich córka Kinga Duda została w Krakowie, ponieważ gdy jej tata objął urząd, ona była już dorosła, miała swoje sprawy w Krakowie. Tam też studiowała. Jednak gdy w 2025 roku, tuż przed końcem kadencji Dudy, jego córka brała ślub, to odbył się w kaplicy Pałacu Prezydenckiego. Tam też zostało zorganizowane wesele.

Po latach dzieci znów zamieszkały w pałacu

Gdy w 2025 roku prezydentem został Karol Nawrocki zdecydowano, że wraz z rodziną: żoną Martą oraz dziećmi, Kasią i Antkiem, zajmą Belweder. Najstarszy syn, Daniel Nawrocki, został w Gdańsku, rodzinnym mieście, ponieważ tam ma swoje życie i studia. Rodzina mieszkała w Belwederze przez kilka miesięcy, ponieważ w Pałacu Prezydenckim odświeżano wnętrza. To wówczas dało się zauważyć, jak miło spędzają czas w zaciszu nowego domu, a mała Kasia jeździła hulajnogą na tarasie. W listopadzie 2025 roku rodzina Nawrockich zajęła Pałac Prezydencki. Tym samym Kasia i Antek to dawno niewidziani najmłodsi mieszkańcy tego miejsce.

