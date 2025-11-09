W tych luksusach będą wypoczywać Nawroccy. Ośrodki w Juracie i Wiśle to prawdziwe perełki! Ależ tam pięknie

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2025-11-09 3:30

Każdy prezydent Polski ma szereg przywilejów. Wśród nich jest możliwość odpoczynku w pięknych okolicznościach przyrody. Jednym z urokliwych miejsc, które są do dyspozycji prezydenta, jest ośrodek na Helu. Ale nie tylko, drugim pięknym miejscem jest ośrodek w Wiśle. Teraz z tych luksusów mogą korzystać Marta i Karol Nawroccy, Mamy zdjęcia obu obiektów. Ależ tam jest pięknie!

Ośrodek Prezydencki w Juracie aranżowała Jolanta Kwaśniewska

Prezydent ma dostęp do wyjątkowych miejsc, w których może odpocząć i nabrać sił, tak nad morzem, jak i w górach. Ośrodek na Helu to wyjątkowe miejsce. Pod pieczę prezydentów trafił w 1989 roku. Jak czytamy na oficjalnej stronie prezydenta:

- W latach sześćdziesiątych XX wieku w sosnowym lesie w pobliżu Juraty, na terenie należącym obecnie do gminy Hel, wybudowano pawilony, które następnie przekształcono w Ośrodek Wypoczynkowy Urzędu Rady Ministrów ”Mewa”. Słabo wykorzystywany i nieremontowany uległ zaniedbaniu. 1 sierpnia 1989 roku został przejęty przez Kancelarię Prezydenta RP.

W latach 90. "Mewa" przeszła gruntowny remont, a wiele do powiedzenia w sprawie aranżacji wnętrz miejsca miała ówczesna pierwsza dama Jolanta Kwaśniewska! To ona wymyśliła, by pobudować tam specjalną wieżę widokową, która przypomina latarnię morską.

Niżej zobaczycie zdjęcia Ośrodka Prezydenckiego w Juracie, a dalsza część tekstu pod galerią:

Zamek w Wiśle był darem ludu śląskiego dla prezydenta Mościckiego

Drugi piękny ośrodek to rezydencja zamek w Wiśle. Zamek Prezydenta RP na Śląsku Cieszyńskim u źródeł rzeki Wisły zbudowany został w latach 1929–1930 w miejscu spalonego drewnianego zameczku myśliwskiego Habsburgów z początków XX wieku. Był darem Ludu Śląskiego dla Prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego i jego następców, podaje strona prezydent.pl. Co ciekawe w1994 roku całe założenie wpisane zostało do rejestru zabytków.

Starania o powrót zamku pod opiekę prezydenta rozpoczęte zostały w latach 90. Zamek został wyremontowany i poddany modernizacji oraz przystosowany do współczesnych standardów rezydencji głowy państwa. Dzięki temu wypoczynek w nim może być jeszcze bardziej komfortowy.

Zamek prezydencki w Wiśle. Doskonała baza wypadowa w Beskidy

Jak czytamy na oficjalnej stronie prezydenta o Wiśle: - Niewątpliwym walorem rezydencji jest jej położenie. Usytuowana nad miejscem złączenia Białej i Czarnej Wisełki, u podnóża Baraniej Góry stanowi doskonałą bazę wypadową na piesze wędrówki. Bezpośrednio z zamku szlaki turystyczne prowadzą na Szarculę, Stecówkę, Kubalonkę, Baranią Górę czy Kozińce. W pobliżu rezydencji, zimą, na narciarzy czekają dobrze przygotowane stoki oraz wiele tras biegowych. W Dolinie Białej Wisełki, na Stecówce i Kubalonce, organizowane są kuligi.

Niżej zobaczycie zdjęcia prezydenckiego Zamku w Wiśle:

