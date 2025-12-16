Projektant mody zachwycony suknią ślubną żony Marka Jakubiaka! "Taki wybór jest zjawiskowy"

Poseł Marek Jakubiak to jeden z najbardziej znanych polskich polityków. Słynie ze swoich ostrych wypowiedzi i tego, że nie owija w bawełnę, ale też z tego, że może pochwalić się sporym majątkiem. W jego oświadczeniu majątkowym znaleźć m.in. zabytkowe auta czy obrazy słynnych malarzy. Zresztą zanim wszedł do polityki był słynny przede wszystkim z tego, że działał jako przedsiębiorca w branży piwowarskiej.

Poseł stanął na ślubnym kobiercu

Zaskoczeniem dla wielu jest fakt, że kilka dni temu poseł koła Wolni Republikanie zmienił stan cywilny! Z pewnością niewielu wiedziało, że co prawda serce polityka jest zajęte, ale żyje on w niezalegalizowanym związku. Sam zresztą wspomniał, że jest mu dobrze tak jak jest, ale najwyraźniej przyszedł czas, że polityk postanowił zmienić swój stan cywilny. W drugi weekend grudnia odbył się ślub Jakubiaka i jego wieloletniej partnerki, Irminy Ochenkowskiej. Pytany przez "Super Express" o to, dlaczego akurat teraz wziął ślub, odparł: - Ludzie szczęśliwi nie liczą czasu. Tempo życia nie wskazywało nam na taką potrzebę. Dopiero teraz przyszedł czas wyciszenia - przyznał.

Marek Jakubiak oświadczył się 23 lat temu, a ślub wziął dopiero teraz

Co jeszcze ciekawsze, to Jakubiak oświadczył się ukochanej... 23 lata temu! Jednak mimo tylu lat razem i tego, że polityk wydaje się twardym i nieskorym do wzruszeń, to jednak przyznał, że składając przysięgę wzruszył się, emocje jednak robią swoje:

Coś się jednak zmieniło w głowie. Żona przyjęła moje nazwisko, jako mężczyzna czuję tę zmianę, czuję odpowiedzialność, mimo że wcześniej i tak niemal wszyscy traktowali już nas jak małżeństwo – przyznał nam poseł.

Panna młoda postawiła na koronkową sukienkę. Ekspert nie ma wątpliwości: "Taki wybór jest zjawiskowy"

Uroczystość zaślubin była skromna, w gronie najbliższej rodziny, czyli bardzo kameralnie. To, co zwróciło naszą uwagę to oczywiście panna młoda i jej suknia. O opinię na temat wyboru kreacji poprosiliśmy znawcę mody, projektanta Daniela Jacoba Dalego, który nie ukrywa, że stylizacja pani Irminy zrobiła na nim wrażenie:

Żona posła Marka Jakubiaka postawiała na bardzo ciekawy projekt kreacji ślubnej. Nie było satyny czy szyfonu, ale za to była koronka! Pani Irmina wyglądała wyśmienicie i prezentowała się z wielką klasą. Taki wybór jest zjawiskowy i na pewno na długo pozostanie w pamięci. Taka prosta, ale elegancka kreacja zawsze podkreśla urodę i dodaje uroku, a jednocześnie jest bardzo subtelna - ocenił projektant.