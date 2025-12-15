Żona Marka Jakubiaka ma bardzo nietypowe imiona. Jedno z nich jako drugie nosi jedynie 1977 kobiet w Polsce!

Gratulacje płyną szerokim strumieniem w stronę Marka Jakubiaka i jego żony. Właśnie okazało się, że znany polityk, poślubił swoją wieloletnią partnerkę, Irminę Ochenkowską. Chociaż w mijającym roku Jakubiakowi nie udało się osiągnąć ważnego politycznego celu (poseł startował w wyborach prezydenckich), to jak widać 2025 musi zaliczyć do udanych, bo w życiu prywatnym mu się szczęści! Jakubiak zdecydował się po ponad 23 latach wspólnego życia - zalegalizować swój związek.

CZYTAJ: Marek Jakubiak po wielu latach poślubił swoją ukochaną! "Stało się, Irminka zmieniła nazwisko"

Poseł Marek Jakubiak wziął ślub!

Ceremonia odbyła się w malowniczym miejscu, bo w Mikołajkach w jednym z tamtejszych hoteli. Uroczystość zaślubin posła była skromna, w gronie najbliższych. Co prawda jeszcze rok temu przyznał w radiu Zet, że żyje w związku partnerskim i w niczym mu to nie przeszkadza: - Jeśli podejmiemy decyzję o ślubie, to podejmiemy decyzję o ślubie i tyle - wyznał i jak widać, taką decyzję w końcu on i jego ukochana podjęli! Poseł pochwalił się zdjęciem ze ślubu: - Stało się, Irminka zmieniła nazwisko na Jakubiak. W Mikołajkach w hotelu Gołębiewski w gronie rodziny zawarliśmy związek małżeński. Bardzo dziękujemy wszystkim pracownikom hotelu za zorganizowanie pierwszego w historii tego hotelu ślubu. Wyszło super - napisał.

Od razu posypały się gratulacje, złożył je m.in. były premier Mateusz Morawiecki, posłanka Agnieszka Ścigaj, posłanki Prawa i Sprawiedliwości Anna Ewa Cicholska oraz Agnieszka Wojciechowska van Heukelom.

Żona Marka Jakubiaka ma dwa nietypowe imiona

Wiadomo, że żona Marka Jakubiaka jest z nim związana także zawodowo. Pani Irmina dwukrotnie próbowała także sił w polityce. W 2015 roku startowała w wyborach parlamentarnych z listy komitetu wyborczy wyborców "Kukiz'15", zaś w 2018 roku w wyborach samorządowych do Sejmiku województwa mazowieckiego. Dzięki temu wiadomo, że świeżo upieczona małżonka, która teraz nazwy się Jakubiak, ma dwa imiona. W zapisach PKW widniała jako Irmina Donata. To bardzo oryginalne imiona. Imię Irmina, jako pierwsze, nosi w Polsce nieco ponad pięć tysięcy kobiet (5003 stan na 22 stycznia 2025), zaś imię Donata jako drugie nosi niecałe dwa tysiące pań, a dokładnie 1977 osób (stan na 22 stycznia 2025).

Znaczenie imienia Irmina

Irmina to imię żeńskie pochodzenia germańskiego, a pochodzi od zdrobnienia grupy imion rozpoczynających się na irm-, a cząstka ta pochodzi od słowa irmen, oznaczającego „czczony, szanowany”. Jak donosi imiona.org: - Kobiety o imieniu Irmina są spokojnymi, stałymi kobietami, nie lubiącymi przede wszystkim burzliwych zmian i nieoczekiwanych zwrotów w ich życiu. Lubią uporządkowane, płynące znanym im nurtem życie, a same posiadają stałe przekonania, które bardzo rzadko ulegają zmianie.

Jakie jest znaczenie imienia Donata?

Donata to żeński odpowiednik imienia „Donat”. Pochodzi od łacińskiego słowa donatus, które oznacza „darowany przez Boga”. Jak czytamy na stronie org.pl: Donata to osoba niezwykle samodzielna i pracowita, posiadająca ogromne poczucie obowiązku. Wszystko, co robi, traktuje bardzo poważnie. Powierzone jej zadania i obowiązki zawsze wykonywane są z niesamowitą skrupulatnością i, przede wszystkim, na czas. Jest też staranna, odpowiedzialna i systematyczna, a jeśli się raz czegoś się podejmie, nic nie jest w stanie jej w tym przeszkodzić.