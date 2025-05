Zawiłe losy dzieci Lecha Wałęsy

W latach 90., gdy Lech Wałęsa był prezydentem, najstarsze z jego dzieci wchodziły w dorosłość. To wtedy Polacy poznali dzieci polityka i legendy "Solidarności" chociaż pierworodny syn Wałęsy pojawił się pierwszy raz publicznie, gdy jako nastolatek w 1983 roku wraz z mamą Danutą odbierał w imieniu ojca Nagrodę Nobla.

Bogdan Wałęsa (ur. 1970) rozpoczął studia ekonomiczne, ale z nich zrezygnował. Gdy ojciec był prezydentem, wstąpił do wojska, a stamtąd trafił do UOP (Urzędu Ochrony Państwa), studiował w szkole w Szczytnie. Był dwukrotnie żonaty.

Sławomir Wałęsa (ur. 1972, zm. 2025), drugi syn Lech Wałęsy miał problemy z alkoholem, w jednej z rozmów z "Super Expressem" mówił:" - Byłem nieśmiały. Nie potrafiłem otworzyć gęby. Alkohol dawał mi moc. Przestawałem być niemotą i potrafiłem każdego przegadać. Niestety, 1 maja 2025 roku pojawiła się wiadomość, że mężczyzna zmarł, jego ciało znaleziono w kawalerce w Toruniu, gdzie mieszkał.

Przemysław Wałęsa (ur. 1974, zm. 2017) w młodości spowodował wypadek. Dostał wyrok w zawieszeniu, a jako okoliczność łagodzącą, wykazano, że Przemysław cierpiał na pomroczność jasną. Przemysław zmarł w 2017 roku.

Jarosław Wałęsa (ur. 1976), był europosłem, a obecnie jest posłem z KO. To jedyny z dzieci Wałęsy, który poszedł w ślady ojca i zajął się polityką. Skończył politologię na uniwersytecie w Massachussets. To on kilkanaście lat temu miał poważny wypadek na motorze. Doznał bardzo ciężkich obrażeń, ledwo uszedł z życiem. Prywatnie jest mężem i ojcem dwójki dzieci.

Magdalena Wałęsa (ur. 1979), najstarsza z córek, była baletnicą. Interesowały się nią media, dziewczyna udzielała wywiadów i pozowała do sesji zdjęciowych. I chociaż wróżono jej karierę, to plany przekreśliła poważna kontuzja kolana. Jak podaje dziennikbaltycki.pl, Magda miała też epizod w reklamie kosmetyków. Pytany o komentarz do wystąpienia córki były prezydent odparł:- Jest pełna demokracja i pluralizm. U mnie kobiety robią, co chcą. A Magda jest dorosła i dałem jej wolną rękę.

Anna Wałęsa (ur. 1980), wiedzie spokojne życie, a głośno było o niej, gdy walczyła o dobre imię ojca z Pawłem Zyzakiem. W pozwie zaznaczyła, że książka autorstwa Zyzaka, narusza jej uczucia, które wyrażają się poprzez szacunek do ojca i miłość. Ostatnio także stanęła w jego obronie: - To dobry, starszy człowiek z chorym sercem, który poświęcił rodzinę, a teraz nie wierzy mu się w żadne słowo - tłumaczyła, podaje natemat.pl.

