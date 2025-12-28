Żona Schreibera dostała list. Trudno uwierzyć, jak został zaadresowany

2025-12-28 14:34

Żona polityka PiS Łukasza Schreibera, Weronika Schreiber, opublikowała na Instagramie zdjęcie odręcznie napisanego listu. Jak wynika z jej relacji, znalazła go rano w sypialni. Krótki wpis i symboliczna treść wywołać mogą różne reakcje. Nie zmienia to faktu, że małżeństwo nie zamierza ukrywać wielkiej miłości do siebie.

Łukasz Schreiber z żoną Weroniką

i

Autor: Weronika Schreiber/Facebook/ Archiwum prywatne Łukasz Schreiber z żoną Weroniką
  • Weronika Schreiber, żona polityka PiS Łukasza Schreibera, znalazła rano na szafce nocnej kopertę z napisem "Dla mojego szczęścia" i wyznaniem miłości.
  • Zdjęcie koperty i kartki z wyznaniem opublikowała w mediach społecznościowych, wyrażając wzruszenie i wdzięczność dla męża.
  • Internauci pozytywnie zareagowali na ten prywatny gest, doceniając jego prostotę i autentyczność, podkreślając ludzką stronę życia osób publicznych.

„Dla mojego szczęścia” i serce na kopercie

Na wstawiony na instagramowe stories zdjęciu widać brązową kopertę z odręcznym napisem „Dla mojego szczęścia” oraz narysowanym sercem. W tle znajduje się kartka z napisem „Kocham Cię”, co dodatkowo podkreśla osobisty i intymny charakter wiadomości.

Do zdjęcia Weronika Schreiber dodała opis:

„Budzę się rano, a na szafce, przy łóżku…”„Ale ja mam cudownego męża!”

Prywatny gest, który poruszył internautów

Ta prywatna chwila, udostępniona publicznie, szybko zdobyła popularność. Internauci w komentarzach podkreślali prostotę i szczerość gestu, doceniając, że takie momenty pokazują inną, bardziej ludzką stronę życia osób publicznych. Okazuje się, że osobiste kadry z życia rodzinnego polityków i ich bliskich niezmiennie budzą duże zainteresowanie, oferując wgląd w ich codzienne, prywatne doświadczenia.

W dobie wszechobecnej polityki i medialnego szumu, takie gesty przypominają, że za publicznymi rolami kryją się zwykli ludzie z własnymi emocjami i życiem osobistym. To właśnie te momenty, pełne autentyczności i ciepła, rezonują z odbiorcami, pokazując, że miłość i bliskość są wartościami uniwersalnymi, niezależnie od zajmowanego stanowiska czy medialnej rozpoznawalności. W świecie, gdzie często dominuje sensacja i podziały, taka drobna, intymna wiadomość staje się promykiem nadziei, udowadniając, że prawdziwe uczucia zawsze znajdą drogę do serc, nawet tych najbardziej wymagających obserwatorów.

Storires

i

Autor: Weronika Schreiber/ Instagram

Poniżej galeria zdjęć: Schreiber z trzecią żoną

Polityka SE Google News
Schreiber z trzecią żoną
21 zdjęć
