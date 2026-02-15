Były minister z PiS robił najlepsze imprezy! To u niego na sylwestrze córka Urbana poznała męża

Kiedy Jacek Czaputowicz został szefem MSZ, "Super Express" zapytał o niego znanego działacza społecznego, Piotra Ikonowicza. Panowie znają się od lat, razem działali w czasach opozycji. Ikonowicz tak opisywał kolegę z młodości: - Taki był Jacek, chudy jak szkielet, nosił zawsze za długie i powyciągane swetry i miał zabawowo-luzacki stosunek do świata. I takiego go uwielbiałem. Z nim nie można się było nudzić. Dlatego rąbnęło mną, kiedy zobaczyłem go w nowej roli dyplomaty. Pomyślałem: ten wesołek, dowcipniś Jacek ministrem?! - żartował.

I jak wówczas wspominał poznali się na imprezie w latach 70., a zaprzyjaźnili w trakcie podyplomowych studiów geograficznych, na które razem zdawali, żeby uniknąć w 1981 r. powołania do wojska. Jednak w pamięci Piotra Ikonowicza najbardziej utkwiły dawne imprezy organizowane w mieszkaniu późniejszego ministra:

- Pamiętam, że w słynną zimę stulecia w 1978 r. szło się przez ogromne tunele w śniegu do niego na Wilczą i się bawiło. Mieszkanie miał spore, bo aż 100-metrowe. Tam odbywały się najlepsze imprezy. Piliśmy, gadaliśmy o polityce i lepszych czasach - opowiadał Ikonowicz.

Co ciekawe, to właśnie na jednej z takich imprez u młodego opozycjonisty Jacka Czaputowicza zapoznało się późniejsze małżeństwo, córka Jerzego Urbana, Aleksandra Magda i ówczesny opozycjonista Adam Grzesiak. Trafili na wspólnego sylwestra, organizowanego przez Czaputowicz, i chociaż na imprezę przyszli z innymi osobami, to wyszli już z niego razem!

Zięć Urbana, wspominał w jednym z wywiadów, jak to było z późniejszym teściem, na początku: - Jak się związałem z Magdą, wziął ją na rozmowę i powiedział: "Niech on sobie nie myśli, że w związku z tym będzie bezkarny! Jak będzie miał siedzieć, to będzie siedział, nic mu nie pomoże".

Jerzy Urban miał za sobą trzy małżeństwa. Jego trzecią żoną, aż do jego śmierci (czyli ponad 30 lat) była dziennikarka Małgorzata Daniszewska, która zmarła w 2023 roku, w pierwszą rocznicę śmierci męża. Drugą żoną Urbana była Karyna Andrzejewska. Natomiast pierwsze małżeństwo zawarł on z dziennikarką i pisarką Wiesławą Grocholą. To właśnie z tego związku urodziła mu się córka Aleksandra Magda.

