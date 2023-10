Najstarszy syn Wałęsy przerwał milczenie! Ujawnił prawdę o rodzinie. Poruszające słowa o śmierci brata

Lech Wałęsa od ponad 50 lat jest w związku małżeńskim z Danutą. Stworzyli dużą rodzinę, ale sprawy społeczne i polityczne, które zaprzątały głowę Wałęsy sprawiły, że to jego żona musiała dźwigać na sobie ciężar wychowania dzieci i zajmowania się domem. Ostatnio w Onecie ukazał się fragment poruszającej rozmowy z najstarszym synem Wałęsów, Bogdanem Wałęsą, która znalazła się w książce "Wałęsa 80.". To właśnie on poleciał do Oslo wraz z matką, by odebrać nagrodę Nobla, którą uhonorowano Wałęsę. - Ja długo ojca w ogóle nie miałem. Wczesne dzieciństwo w latach 70. wspominam dobrze, bo udawało się spędzać wspólnie czas. W latach 80. to się skończyło. Ojca nigdy nie było, bo albo był zatrzymywany, albo internowany, albo działał w związku, albo został prezydentem. A potem ja dorosłem i wyfrunąłem z domu - ujawnia po latach Bogdan Wałęsa.

Jakim ojcem był Wałęsa? Najstarszy syn ujawnia smutną prawdę

Jak dodał Bogdan Wałęsa, z ojcem nie rozmawiał o "męskich spawach", bo Lech Wałęsa sam nie był przyzwyczajony do tego typu rozmów: - Taki model wyniósł ze swojego rodzinnego domu. On nie pamięta własnego ojca, wychowywał go ojczym. Jego matka też wiele ciepła mu nie ofiarowała. Dopiero dziś zdarza się, że jakaś skorupa pęka. Staram się otwierać pewne bramy i czasem w rozmowach zaczynamy poruszać tematy, o których się nie rozmawiało u nas nigdy.

Poruszające wyznanie brata o Przemysławie Wałęsie. Bolesne słowa

W rozmowie z Bogdanem Wałęsą pojawił się też temu zmarłego kilka lat temu barta, Przemysława Wałęsy. Mężczyzna zmarł nagle w 2017 roku. Tak jego śmierć wspomina brat: - Miał duszę artysty. Niesamowity talent muzyczny. Grał dosłownie na wszystkim. (...)No i esteta. Jak zobaczył splątane kable w domu, to od razu rzucał się do rozplątywania ich. To zresztą miał po ojcu. Dopadła go choroba afektywna dwubiegunowa. To się wiązało z depresją. Wyniszczyło go to. Nie mógł sobie z tym poradzić. Przez chwilę nawet mieszkał u mnie. I jak dodał: - Eksperymentował z lekami. Jak dostał jakiś nowy preparat, to wpadał w euforyczne stany, potem znowu tonął w depresji. Kiedy mieszkał ze mną przez dwa miesiące, to nawet dało się z nim dogadać. Ale potem znowu dopadała go mania. Zawsze mógł na mnie liczyć. Jak do mnie zadzwonił z jakąkolwiek prośbą, pomagałem mu. A potem znikał i nie chciał kontaktu.