Poruszające słowa Zbigniewa Ziobry. "Tak bardzo chciałbym..."

Zbigniew Ziobro cały czas zmaga się z chorobą nowotworową, przez którą musiał wycofać się z życia publicznego. Mimo to jego uwadze nie umknął ślub byłego wiceministra aktywów państwowych Jana Kanthaka i modelki Angeliki Lipy! Choć lider Suwerennej Polski nie mógł stawić się osobiście na uroczystości, postanowił inaczej złożyć życzenia nowożeńcom.

- Angeliko i Janku, tak bardzo chciałbym być dzisiaj z Wami, widzieć tak piękną Młodą Parę, Wasze szczęście, miłość i radość. Ale znane Wam względy stanęły na przeszkodzie. Życzę Wam wspaniałej przyszłości, wypełnionej wspólnie spełnianymi marzeniami, codziennych wielu uśmiechów i radości wypływającej z wychowywania dzieci. Gdy jesteście razem, to macie ze sobą całą moc wzajemnej miłości. A gdy nadejdzie trudniejsza chwila, to Wasza miłość zawsze da Wam siłę, by stawić jej czoła. Angeliko i Janku - z całego serca życzę Wam wszystkiego najlepszego na Waszej nowej drodze życia! Bądźcie szczęśliwi! - napisał na platformie X (dawniej Twitter).

Wyraźnie widać, że choć Zbigniew Ziobro nie wziął udziału w celebracji, ogromnie cieszy się szczęściem młodej pary i życzy im jak najlepiej!

Jan Kanthak i Angelika Lipa pobrali się 11 maja w zabytkowym kościele w Kazimierzu Dolnym. Następnie goście zostali zaproszeni na skromny poczęstunek. Zarówno pan młody, jak i panna młoda wyglądali zachwycająco i nie mogli oderwać od siebie oczu!

