Sławomir Wałęsa, jeden z ośmiorga dzieci Danuty i Lecha Wałęsów, nie żyje. Ciało mężczyzny zostało znalezione w mieszkaniu na jednym z toruńskich osiedli, gdzie syn byłego prezydenta mieszkał. O sprawie jako pierwszy powiadomił "Super Express": - Wczoraj (30 kwietnia 2025 r. - red.) policjanci wraz ze strażakami, na prośbę sąsiadów, weszli do mieszkania przy ulicy Dziewulskiego w Toruniu, gdzie ujawnili zwłoki 52-letniego mężczyzny. Nie nosiło ono śladów działania osób trzecich - powiedziała w rozmowie z "Super Expressem" aspirant Dominika Bocian, rzeczniczka toruńskiej policji.

Sławomir Wałęsa mieszkał na osiedlu zwanym "Czeczenią"

Mieszkanie, w którym znaleziono ciało 53-latka mieści się na osiedlu w Toruniu na Rubinkowie, zwanym przez lokalnych mieszkańców "Czeczenią". To tam od lat mieszkał Sławomir Wałęsa. Sama "Czeczenia" dawniej miała złą sławę, często dochodziło tam do awantur, bijatyk, kradzieży, a ponad 20 lat temu doszło tam nawet to zamordowania emerytowanego policjanta. Jednak tak było dawniej, z biegiem lat oblicze osiedla się zmieniło, tak jak i jego mieszkańcy. Co więcej, wyremontowane zostały bloki. Jak mieszkał Sławomir Wałęsa? Przede wszystkim skromnie i bez luksusów. Zajmował kawalerkę, mieszkał w niej sam. W naszej galerii niżej zobaczycie, jak wygląda to miejsce.

Smutne losy syna Wałęsy

"Super Express" nieraz widywał Sławomira Wałęsę w jego mieszkaniu. W czasie rozmów mężczyzna opowiadał o sobie i swoim losie. Walczył z chorobą alkoholową. Co więcej, w 2023 roku, mimo prób pomocy ze strony rodziny i decyzji sądu o przymusowym leczeniu odwykowym, Sławomir Wałęsa opuścił terapię, twierdząc, że nie można go zmusić do leczenia i odwyk nie jest mu potrzebny: - Mówiłem, że dam dzidę z odwyku i dałem. Nie ma takiego prawa, aby zmusić mnie do odwyku - komentował potem.

