Tak ma na imię synek Kosiniaka-Kamysza. Jest piękne i nawiązuje do wielkiego Polaka

Wiele razy lamentowaliśmy sobie nad tym z kolegą Kosiniakiem, który ma dzieci mniej więcej w tym samym wieku co moje dziewczynki, a niedawno jeszcze doczekał się na dokładkę wspaniałego małego Stasia. (...) Wstawanie po nocach. To jest życie. To nas najbardziej połączyło z Kosiniakiem. Mamy naprawdę różne poglądy na wiele spraw, wizje, postawy, ale rozumiemy się w mig, bo on wie, co ja czuję, a ja – co czuje on - przyznał marszałek Sejmu.