Urocze zdjęcia Kosiniaka-Kamysza i Hołowni z córeczkami podbija sieć. Ludzi nie kryją emocji

Szok, jaką jajecznicę zjadł Wałęsa na śniadanie! Nie każdy by to przełknął

Władysław Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia to liderzy Trzeciej Drogi, czyli skupionym w niej dwóch ugrupowań: Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz Polski 2050. Obu polityków łączy też coś jeszcze, a mianowicie, że są ojcami córek, z czego każdy z nich ma po dwie córeczki, chociaż, jak wiemy, Kosiniak-Kamysz i jego żona Paulina spodziewają się trzeciego dziecka.

Sobotę liderzy Trzeciej Drogi mieli pracowitą, bo brali udział w konwencji na Podlasiu. - My w ciągu tych dwóch tygodni możemy doprowadzić do tego, że zrealizuje się to nasze hasło, z którym szliśmy 15 października: Trzecia Droga, albo trzecia kadencja PiS-u, tym razem w samorządach. Musimy o tym pamiętać, jaka jest stawka tych wyborów, bo jest nią zrobienie mnóstwa dobrych rzeczy w każdym zakątku naszego kraju - mówił Hołownia. A Kosiniak-Kamysz dodał: - Jak pójdziemy inną drogą, w której będą spory, takie nienawistne spojrzenia, to źle skończymy, bo wyborcy nam tego nie darują. Będą mieli 100 proc. racji.

Jednak po pracowitej niedzieli obaj znaleźli czas dla bliskich. Marszałek Sejmu pochwalił się wspólnym zdjęciem z kolegą i córkami: - Na koniec weekendu. Niedziela u kolegi 🙂 - napisał pod zdjęciem z Kosiniakiem-Kamyszem. Sympatycy polityków nie mogli wyjść z podziwu:

- Jak to miło popatrzeć na radosnych, uśmiechniętych Tatusiów ze Swoimi Pociechami , pozdrawiam

- Ale piękne... pozdrawiam serdecznie Panów i dzieciaczki

- Piękny obraz normalnych ludzi, sprawujących władzę! Szczęścia!

Wspólne zdjęcie polityków z córkami znajdziecie poniżej

100 dni rządów Donalda Tuska – politycy oceniają Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.