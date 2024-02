Szymon Hołownia i Urszula Brzezińska-Hołownia są małżeństwem już 8 lat! Hołownia uczci rocznicę publikując zdjęcie z żoną, wykonane w Sejmie. Co ciekawe, gdy Hołownia, wówczas gwiazdor i poczytny autor książek o tematyce religijnej, brał ślub, mało kto wiedział o całej sprawie. Wcześniej Szymon Hołownia uchodził za zatwardziałego kawalera, a do tego wiadomo było, że dwa razy chciał próbować życia zakonnego. Jednak jak wiadomo miłość przychodzi nagle. Tak było i w przypadku obecnego marszałka Sejmu. Jak poznał on przyszłą żonę? Wszystko dzięki programowi "Mam Talent", którego był współgospodarzem wraz z Marcinem Prokopem.

Historia miłości Szymona Hołowni i Urszuli Brzezińskiej-Hołowni

W 2014 roku dzięki show „Mam Talent” para się zapoznała. - Nie wiem, skąd przyszedł mi do głowy pomysł, by namówić producentów "Mam talent!", żebyśmy część zdjęć nagrali na wojskowym lotnisku w Mińsku Mazowieckim. Załatwiono wszystkie zgody, przygotowano nam lotnicze kombinezony, pozwolono wsiąść do MiG-a. W domku pilota zobaczyłem na jakiejś rozpisce jedno kobiece nazwisko. Zapamiętałem, bo wydało mi się to niezwykłe. Później zalajkowałem profil bazy, a portal społecznościowy przez swoje algorytmy zaproponował mi znajomość z Ulą Brzezińską, której nazwisko od razu skojarzyłem. Napisałem. Dostałem odpowiedź – opowiadał kiedyś o poznaniu żony Szymon Hołownia.

Kilka lat temu, także przy okazji rocznicy ślubu małżonków okazało się, że Szymon Hołownia z Ulą brali ślub dwa razy. Hołownia pokazał ślubne zdjęcie, na którym widać, jak młoda para kroczy po krętej ścieżce, wśród zieleni. Jakim cudem mieli takie okoliczności, skoro brali ślub w styczniu? Ujawnił on, że z żoną pobrali się we Włoszech, a dokładnie w Rzymie, na Piazza Navona: - (...) Bo to był naprawdę fajny ślub. Bardzo nasz. Cywilny - tydzień wcześniej w Warszawie w towarzystwie tylko czworga świadków, kościelny właśnie w Rzymie - i tylko dziesiątka najbliższych z nami. I msza rano, a więc ślubny nie obiad, nie kolacja, a w zasadzie brunch, w fantastycznym miejscu, którego atmosferę i smaki pamiętamy do dzisiaj. No a później - w miasto! Mój ojciec z Marcinem Prokopem przechodzili samych siebie - relacjonował wówczas.

8. rocznica ślubu Hołowni. Co oznacza rocznica brązowa?

Ósma rocznica ślubu zwana jest brązową. Co to oznacza? Jak czytamy na portalu rocznice.pl: - Tak jak dwa metale łączą się w całość, tak i małżonkowie na tym etapie swojego życia tworzą zgraną parę. Nadal jednak pozostają indywidualnościami, bo właściwości każdego z nich relację w jakiś sposób budują. Dodatkowy nacisk na wytrzymałość brązu oraz jego odporność na czynniki zewnętrzne pokazuje, że nie jest już tak łatwo tę relację w jakikolwiek sposób naruszyć.