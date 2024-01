Romantyczne wyznanie Szymona Hołowni! Taki mąż to skarb

Kamiński pojechał do siedziby PiS starym rzęchem. Po drodze zrobił coś niezdrowego

Szymon Hołownia dał się poznać jako bardzo rodzinny człowiek. W swoich profilach w mediach społecznościowych często chwali się dwoma małymi córeczkami i już na początku sprawowania funkcji marszałka zabrał jedną z nich do pracy. Jednak nie tylko pociechy mogą być dumne z taty!

Także jego żona, Urszula Brzezińska-Hołownia, ma powody do dumy. Mimo natłoku obowiązków w pracy Szymon Hołownia pamiętał o ich rocznicy i z tej okazji postanowił zamieścić romantyczny post na Facebooku. Pokazał wspólne zdjęcie z uśmiechniętą małżonką, uwagę zwraca jednak opis.

- To już 8 lat, jak nie mamy szczęścia w losowaniu… Dziękuję, Kochanie – napisał polityk.

W swoim poście nawiązał do powiedzenia, ze kto nie ma szczęścia w grach ten ma szczęście w miłości. Jak widać na to drugie żadne z nich nie może narzekać! Mąż, który pamięta o rocznicach, to prawdziwy skarb.

Warto przypomnieć, że Urszula Brzezińska-Hołownia wykonuje bardzo nietypowy zawód. Jest pilotką myśliwca MiG-29 i oficerem Sił Powietrznych RP, a do tego została uhonorowana nagrodą dowódcy generalnego rodzajów sił zbrojnych za udane lądowanie awaryjne z wyłączonymi silnikami. To wielkie osiągnięcie, które pokazuje jej wyjątkowe umiejętności!

