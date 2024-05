Projektant przyjrzał się sukniom ślubnym żon polityków i garniturom posłów. Porównanie stylów [DUŻO ZDJĘĆ]

Łzy same lecą

Monika Olejnik rodzina, partner dzieci. To oni otaczają ją wsparciem i miłością

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk mistrzowsko zripostowała dziennikarza! Ale go wypunktowała

Dwa huczne śluby w polskiej polityce za nami! W sobotę 11 maja na ślubnym kobiercu stanęli poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Moskal z ukochaną Marią oraz poseł Suwerennej Polski Jan Kanthak z modelką Angeliką Lipą. Obie pary zachwyciły przybyłych na śluby gości. Jak to zwykle bywa w czasie ślubów, oczy wszystkich zebranych skierowane był na panny młode! Panie postawiły na zupełnie inne stylizacje. Każda wybrała to, w czym czuje się najlepiej. Panowie także, chociaż obaj postawili na klasyczne rozwiązania, to jednak w nieco innym wydaniu. Jak te style par młodych komentuje ekspert? O opinię poprosiliśmy Daniela Jacoba Dalego, specjalistę od mody i projektanta.

- Królowała biel, motywy kwiatowe, długie welony. Obie panie wyglądały zjawisko, elegancko i postarały się o każdy szczegół z wielką starannością. Wybranka posła Michała Moskala wybrała górę sukni z głębszym rozcięciem obszytym kwiatkami. Natomiast modelka Angelika Lipa, wybranka posła Jana Kanthaka, założyła wspaniały dekolt w obszerną łódkę osłaniający ramiona, z lejącym się aż po biodra materiałem - zauważa projektant.

OPIS STYLIZACJI PANÓW MŁODYCH I ZDJĘCIA NIŻEJ POD GALERIĄ Z PANNAMI MŁODYMI

- Również panowie młodzi, jak przysłało na taką okazję, wybrali idealnie dopasowane i skrojone garnitury. Poseł Suwerennej Polski wybrał grantowy garnitur w paski, co jest zdecydowanie nowością w tym sezonie, a poseł Moskal założył czarny garnitur, który jest absolutnym klasykiem i zawsze prezentuje się wyśmienicie - ocenił Daniel Jacob Dali.

Zdaniem eksperta obu parom można złożyć też gratulacje modowych wyborów! - Obie pary rozpoczęły sezon ślubny w wielkim stylu i jeśli ktoś z polityków nie ma pomysłu na ślubne stroje, a wkrótce będzie stawał na ślubnym kobiercu, to może zaczerpnąć od nich inspiracji - podsumowuje.

QUIZ o Mateuszu Morawieckim. Co wiesz o byłym premierze? Pytanie 1 z 13 Kim z wykształcenia jest Mateusz Morawiecki? Historykiem Pedagogiem Ekonomistą Dalej