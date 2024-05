Trudny czas

Monika Olejnik rodzina, partner dzieci. To oni otaczają ją wsparciem i miłością

Monika Olejnik przekazała za pośrednictwem mediów społecznościowych, że zmaga się z rakiem. Dzięki temu, że od zawsze dbała o formę i stawiała na profilaktykę badań, wie, że pomaga to we wczesnym wykryciu choroby. Teraz wraca do pełni sił, otoczona wsparciem najbliższych: rodziny i przyjaciół. Co wiemy o rodzinie Moniki Olejnik?