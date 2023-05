Lech Wałęsa szczerze o relacjach z dziećmi. Tak smutne, że aż płakać się chce

Agata Duda była kimś zupełnie innym! Kto by się spodziewał?! Tajemnicza przeszłość

Lech Wałęsa walczył o Polskę, dzieci zostawił żonie

Lech Wałęsa i Danuta Wałęsa zawsze w domu mieli gwar. Na świat przyszło aż ośmioro dzieci, a przy każdym było mnóstwo roboty. Przyszły prezydent RP w latach 80., a więc w czasie, gdy synowie i córki szczególnie mocno go potrzebowali, miał na głowie inne sprawy (tu przeczytasz o wszystkich dzieciach i wnukach Lecha Wałęsy). W rozmowie z dziennikarzami "Super Expressu": Kamilem Szewczykiem i Piotrem Lekszyckim legendarny przywódca "Solidarności" wspominał tamte trudne czasy. - Kiedy dorastały, mnie nie było, ja się bawiłem w politykę, więc straciłem cały ten okres, kiedy mnie dzieci bardzo potrzebowały, ale miałem wybór: albo jedno, albo drugie. Ja się całkowicie oddałem sprawom walki, więc zostawiłem dzieci żonie. Stąd nie ma takich kontaktów, bo jest kawał czasu wyrwany z życiorysu - smutno zauważył Lech Wałęsa, który w programie "Politycy od kuchni" ujawnił wysokość swojej emerytury i zdradził, że do tej pory zdarza mu się pomagać finansowo dzieciom.

Danuta Wałęsa nie miała pretensji do męża. "Była tak wychowana"

Były prezydent podkreślił, że "dzieci czuły brak ojca". - Teraz to troszeczkę naprawiam, ale czy się dużo da naprawić? Dzis kontakt jest lepszy, bo mam trochę więcej luzu. Wtedy, w latach 80., w czasach "Solidarności", nie dało się pogodzić walki i rodziny. Ja musiałem tak uważać, tak walczyć, każdą sekundę poświęcić, zeby zwyciężać, a rodzina byłaby wielkim obciążeniem, wiec żona musiała mnie zastąpić i chyba wyszło nie tak źle - ocenił Lech Wałęsa (tu przeczytasz o relacjach byłego prezydenta z żoną Danutą Wałęsą). Jak zdradził legendarny przywódca "Solidarności", Danuta Wałęsa nie miała o to pretensji. - Ona też była tak wychowania, że kobieta dom trzyma, a facet tylko donosi, żeby miała za co trzymać - wyjaśnił Lech Wałęsa.

