Lech Wałęsa emerytura. Ile dostaje były prezydent?

Lech Wałęsa wystąpił w programie "Politycy od kuchni". W rozmowie z Piotrem Lekszyckim i Kamilem Szewczykiem legendarny przywódca "Solidarności" wspominał m.in. o swoich relacjach z Janem Pawłem II, możliwości pogodzenia się z Jarosławem Kaczyńskim i o piekle, którego chciałby uniknąć. Były prezydent bez ogródek opowiedział także o swojej emeryturze i ogólnej sytuacji finansowej. Okazuje się, że Lech Wałęsa ma mnóstwo wydatków i - jak sam przyznaje - musi dorabiać, bo mu "nie starcza" pieniędzy. A emeryturę - w porównaniu do przeciętnych Polaków - ma naprawdę gigantyczną. Były prezydent ujawnił, że dostaje około 11 tys. złotych. - Ale to od niedawna, gdzieś od pół roku, wcześniej to było 5-6 tys. - uzupełnił Lech Wałęsa.

Lech Wałęsa: Muszę dorobić, bo mi nie starcza pieniędzy

Mimo takiej podwyżki, legendarny przywódca "Solidarności" narzeka. - Teraz jest trochę lepiej, ale wszystko podrożało, więc mniej więcej jest to samo - żalił się Lech Wałęsa w programie "Politycy od kuchni". Były prezydent jeździ po całym świecie z wykładami. - Robię to dlatego, żeby trochę zarobić, bo nie mam. Ja nie dbam o pieniądze, w ogóle mnie to nie obchodziło, ale to mi wystarczało jakoś, a teraz mi nie starcza, to muszę dorobić - argumentował Lech Wałęsa, który finansowo pomaga też swoim dzieciom. - Kto ma pszczoły ten ma miód, kto ma dzieci ten ma trud - tłumaczył obrazowo były prezydent. Podkreślił przy tym jednak, że jego córki i synowie "daleko się usamodzielniły" i jego pomoc nie jest systematyczna, tylko doraźna.

