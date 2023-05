Niebywałe! Brutalna prawda o małżeństwie Lecha Wałęsy! "Czas na zmiany"

Obowiązki domowe Lecha Wałęsy. Cały czas "donosi"

Legendarny przywódca "Solidarności" zaprosił dziennikarzy "SE": Kamila Szewczyka i Piotra Lekszyckiego do swojego biura w Gdańsku. W osobistej rozmowie Lech Wałęsa uczciwie przyznaje, że żonie w domowych obowiązkach raczej nie pomaga. Jest jednak wyjątek. Lech Wałęsa - jako wykwalifikowany elektryk - w domu wkręca żarówki. - Stale coś tam odkręcam i dokręcam - śmieje się. Czasem - ale tylko za pozwoleniem małżonki - robi zakupy, choć - jak sam mówi - w gospodarowaniu pieniędzmi jest "niezręczny". Za to cały czas je "donosi". Były prezydent ciągle pomaga finansowo swoim dzieciom. - Kto ma pszczoły ten ma miód, kto ma dzieci ten ma trud - tłumaczy nam w swoim stylu. Zaznacza jednak, że jego córki i synowie "daleko się usamodzielniły" i jego pomoc nie jest systematyczna, tylko "od przypadku do przypadku.

Lech Wałęsa o relacjach z żoną. Muszą wymyślać problemy

Lech Wałęsa - mimo osiemdziesiątki na karku - ciągle pracuje. Codziennie jeździ do biura, ale na godz. 13 stara się wracać do domu. Czeka tam na niego przygotowany przez żonę obiad. Były prezydent nie wybrzydza. - Biorę, co jest, wiem, że muszę zjeść, nawet jeśli mi nie smakuje - mówi z przymrużeniem oka. - Kiedyś najważniejsze było drugie danie, a teraz poluję na zupy: krupnik, pomidorową, grochówkę, rosół - wylicza legendarny przywódca "Solidarności". Jak widać, Danuta Wałęsa bardzo dba o męża, mimo że różnie się miedzy małżonkami układa. - Każdy wiek ma swoje prawa, w małżeństwie podobnie. Kiedy były problemy, małe dzieci, musieliśmy być zwarci i solidarni, a dziś jak nie ma problemów, to je wymyślamy, żebyśmy byli potrzebni. Kłótni nie brakuje - zdradza Lech Wałęsa w programie "Politycy od kuchni".

Nie przegap: Lech Wałęsa spytał Jana Pawła II, czy ma wymienić żonę na młodszy model! Reakcja papieża powala

Zobacz cały program "Politycy od kuchni" z Lechem Wałęsa. Poniżej prezentujemy też galerię zdjęć byłego prezydenta z Danutą Wałęsa