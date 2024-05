i Autor: Pixabay Ściągnij aplikację pilota na swój telefon. Dzięki temu będziesz mógł drugiej osobie wyłączyć telewizor lub wyciszyć dźwięk. Telewizor się psuje? Ty będziesz znał przyczynę.

Wszystko jasne

Polacy spędzili majówkę z TVP! Wyniki oglądalności mówią same za siebie

Majówka w całej Polsce minęła pod znakiem pięknej pogody! Ale Polacy znaleźli też czas, by zasiąść przed telewizorem i obejrzeć ulubione programy. Jak wynika z danych Nielsen Media zdecydowanie to Telewizja Polska była najchętniej wybierana przez widzów. Są na to twarde dowody.