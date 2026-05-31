Kancelaria Premiera otworzyła swoje ogrody na Dzień Dziecka, zamieniając je w „Krainę wyobraźni” pełną atrakcji dla najmłodszych.

Premier Donald Tusk aktywnie uczestniczył w pikniku, witając rodziny i angażując się w niecodzienną interakcję.

Zaskoczył wszystkich, wdając się w dowcipną pogawędkę z humanoidalnym robotem Edwardem Warchockim. Sprawdź, co premier powiedział do robota!

W Dzień Dziecka ogrody Kancelarii Premiera zamieniły się w wielki rodzinny piknik. Na najmłodszych czekały warsztaty, eksperymenty naukowe, sportowe konkurencje i spotkania z bajkowymi postaciami. Wśród gości pojawił się także Donald Tusk, który nie tylko rozmawiał z dziećmi i pozował do zdjęć, ale również... uciął sobie krótką pogawędkę z humanoidalnym robotem Edwardem Warchockim.

Donald Tusk otworzył bramy Kancelarii Premiera

Od rana przed wejściem do ogrodów Kancelarii Premiera ustawiały się kolejki rodzin chcących skorzystać z przygotowanych atrakcji. Piknik pod hasłem „Kraina wyobraźni” przyciągnął tłumy dzieci, które mogły odwiedzić stoiska ministerstw, służb mundurowych i państwowych instytucji.

W wydarzeniu uczestniczył Donald Tusk. Premier witał gości, zachęcał najmłodszych do korzystania z atrakcji i spacerował między stoiskami. Chętnie zatrzymywał się także do wspólnych zdjęć oraz obserwował występy przygotowane przez dzieci.

Rozmowa z robotem przyciągnęła uwagę

Jednym z najbardziej nietypowych momentów dnia było spotkanie premiera z robotem humanoidalnym Edwardem Warchockim, który przez cały dzień poruszał się po terenie pikniku i rozmawiał z uczestnikami wydarzenia. Donald Tusk postanowił sprawdzić jego formę. Na nagraniu opublikowanym później w mediach społecznościowych premier zwrócił się do robota w charakterystycznym dla siebie stylu.

U mnie wszystko w porządku. A u ciebie? Dziki pogoniłeś? Nie jesteś w najlepszej formie, Edek – powiedział szef rządu.

Krótka wymiana zdań szybko zwróciła uwagę internautów i stała się jednym z najczęściej komentowanych fragmentów filmu opublikowanego przez premiera.

Dzieci przejęły Kancelarię Premiera. pic.twitter.com/rfYMUyV98q— Donald Tusk (@donaldtusk) May 31, 2026

Poduszkowiec, eksperymenty i bajkowi bohaterowie

Donald Tusk zachęcał także dzieci do przejażdżki poduszkowcem i odwiedzania kolejnych stref zabawy. W ogrodach Kancelarii Premiera można było spotkać między innymi Reksia, Kubę i Śrubę, wziąć udział w warsztatach tworzenia animacji, eksperymentach z suchym lodem czy pokazach naukowych.

Nie zabrakło również sportowych rywalizacji, prezentacji sprzętu wojskowego, radiowozów i wozów strażackich. Dużym zainteresowaniem cieszyły się także stanowiska przygotowane przez Telewizję Polską, Ministerstwo Edukacji Narodowej czy Ministerstwo Kultury.

Piknik odwiedzili również ministrowie

Obok premiera w wydarzeniu uczestniczyli także inni członkowie rządu. Wśród gości znaleźli się między innymi szef MSWiA Marcin Kierwiński, ministra edukacji Barbara Nowacka, minister finansów Andrzej Domański oraz koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.

Organizatorzy podkreślali, że celem wydarzenia było stworzenie przestrzeni do wspólnej zabawy, nauki i rodzinnego spędzenia czasu. Wszystkie atrakcje przygotowane w ogrodach Kancelarii Premiera były dostępne bezpłatnie.