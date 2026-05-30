Taka naprawdę jest Jolanta Kwaśniewska. Wielu może zdziwić

Była pierwsza dama przyznała, że często odczuwa złość i irytację, mimo że publicznie uchodzi za osobę zawsze spokojną i pełną gracji.

Jolanta Kwaśniewska aktywnie powstrzymuje się od wyrażania złości, stosując takie strategie jak liczenie do trzech czy używanie dyplomatycznych zwrotów, nawet gdy ma ochotę użyć "grubego słowa".

Motywacją do kontrolowania emocji jest poczucie, że nie może ich wyrazić publicznie, a także dążenie do "wygaszania tych emocji" w obliczu podziałów społecznych.

Przez lata Jolanta Kwaśniewska dała się poznać jako uosobienie elegancji i klasy w każdej sytuacji. Zdawało się, że zawsze wiedziała, co powiedzieć i co powiedzieć, nawet w trudnych chwilach. Powszechne przekonanie o niezachwianym spokoju byłej pierwszej damy zderza się z jej osobistymi refleksjami. W niedawnym wywiadzie dla Mariusza Szczygła w TVP Info, na pytanie o to, czy nigdy się nie denerwuje, była Pierwsza Dama stanowczo zaprzeczyła, przyznając, że czasem się denerwuje. Podkreśliła jednocześnie, że stara się nie okazywać tych uczuć publicznie. Jej wewnętrzne mechanizmy radzenia sobie ze złością obejmują liczenie do trzech i świadome powstrzymywanie reakcji.

Jolanta Kwaśniewska otwarcie mówi o sytuacjach, które wywołują w niej silne emocje. Wspomina o momentach, gdy w przestrzeni publicznej spotyka się z niezręcznymi sytuacjami, które wytrącają ją z równowagi.

- Muszę czasami sobie do trzech policzyć. Czasem bywają tego typu sytuacje publiczne, czasem ktoś zadaje tak głupie, tak bezsensowne pytanie, że nawet nie jestem poirytowana, tylko jestem wściekła i myślę sobie: "Co za mały podły człowiek", ale ja tego nie mogę wyrazić. To by było straszne, więc… ja sobie to później odrobię gdzieś tam w mojej głowie - powiedziała w rozmowie z Mariuszem Szczygłem.

Kontrola emocji

Mariusz Szczygieł wyraził zdziwienie, dopytując, czy pozycja byłej Pierwszej Damy nie pozwala jej czasem na bezpośrednie wyrażenie sprzeciwu, np. słowem "dość". Jolanta Kwaśniewska wyjaśniła, że choć chciałaby czasem użyć mocniejszego języka.

- Ja bym chciała odpowiedzieć jakimś takim grubym słowem, jakbym krzyknęła, to w ogóle kapcie by spadły, także... nie to "dość" to w tego typu sytuacjach absolutnie mogę powiedzieć: "Ja bardzo przepraszam, to pytanie jest niestosowne", czy "Może porozmawiamy już po zakończeniu spotkania", ale staram się wygaszać te emocje, bo nie chciałabym bardzo do takiej sytuacji, które bardzo często widzimy, jak to nasze życie skomplikowało się i jesteśmy podzieleni - przyznała.

Jej priorytetem jest "wygaszanie tych emocji", aby uniknąć eskalacji napięć, które, jak zauważa, często obserwujemy w podzielonym społeczeństwie. Tę sztukę opanowała do perfekcji! Chyba każdemu trudno wyobrazić sobie Jolantę Kwaśniewską, która daje się ponieść emocjom. Każdy może się od niej uczyć!

