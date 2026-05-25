Jolanta Kwaśniewska szczerze o swoim teściu. Co naprawdę o nim myśli?

Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach są postrzegani jako zgodne i szczęśliwe małżeństwo. Jedną z potencjalnych przyczyn stabilności ich 17-letniej relacji może być ich powściągliwość w dzieleniu się życiem prywatnym oraz rzadkie pojawianie się na wydarzeniach medialnych czy okładkach magazynów. Sam muzyk ma jednak na ten temat inną teorię. Według jego słów, kluczem do udanego związku jest dłuższa rozłąka.

Początki miłości

Kuba Badach, znany jako juror wokalnego programu "The Voice of Poland", od początków znajomości z Aleksandrą Kwaśniewską miał silne przekonanie o przeznaczeniu ich związku. W tamtym okresie na muzyku spoczywała znacząca presja medialna, ponieważ życie uczuciowe córki byłego prezydenta było szeroko komentowane przez prasę kolorową. Co więcej, szybko zyskał on szczególne uznanie w oczach swojej teściowej.

Pochwały od Jolanty Kwaśniewskiej

Jolanta Kwaśniewska, była pierwsza dama, wzięła udział w programie TVP Info "Rozmowy (nie)wygodne", gdzie Mariusz Szczygieł poruszył kwestie rodzinne. Dziennikarz zapytał ją o ocenę Kuby Badacha jako piosenkarza.

- Wspaniały. Ja byłam bardzo zdziwiona, jak Ola powiedziała nam, że chłopakiem, z którym się spotyka jest Kuba Badach. Ja powiedziałam: "a kto to jest?". Nie słyszałam wtedy o Kubie kilkanaście lat temu i Oleńka puściła mi wtedy jego zauchową płytę. Pokochałam i jego głos wtedy, i Kubę, bo to jest naprawdę fajny facet. Cieszymy się, że mamy go w rodzinie – wyznała była pierwsza dama.

Zapytana, czy Kuba Badach jest dobrym zięciem, biorąc pod uwagę pozytywną relację, która odbiega od stereotypowych dowcipów o teściowych.

- Bardzo. Są fajną parą, nadają na tych samych falach. Jakoś tak cieszymy się, że nam w życiu powiodło się z moim dobrym mężem i tak widzimy Oleńkę i Kubę, że tak fajnie są dopasowani – odpowiedziała Jolanta Kwaśniewska. Jej wypowiedzi jednoznacznie wskazują na głębokie zadowolenie z obecności Kuby Badacha w rodzinie.

