Jak podał portal Politico, powołując się na depeszę ambasady USA w Warszawie, sprzeczne komunikaty Waszyngtonu w sprawie obecności militarnej wywołały w Polsce „poważny szok polityczny i psychologiczny”. Pentagon anulował planową rotację 4 tys. żołnierzy, co tydzień później cofnął Donald Trump (80 l.), obiecując wysłanie dodatkowych 5 tys. wojskowych. Politico napisało: „Nie jest jasne, dlaczego minister obrony wydał rozkaz, aby nie wysyłać wojsk na rutynową misję do kraju, który administracja określa mianem wzorowego sojusznika”.

Zamieszanie zbiegło się w czasie z przylotem do Polski pierwszych trzech z 32 zamówionych samolotów wielozadaniowych F-35. – To wielki moment, który zmienia tak naprawdę zdolności operacyjne całego polskiego wojska, a baza w Łasku staje się dla „Husarzy” – bo takie imię noszą samoloty – nowym domem – powiedział wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak‑Kamysz.

Kosiniak-Kamysz jak Tom Cruise z filmu "Top Gun”

PSL zamieściło w internetowym wideo materiał, na którym lider partii Kosiniak-Kamysz, z szerokim uśmiechem i w ciemnych okularach przeciwsłonecznych, niczym Tom Cruise w filmie „Top Gun” dumnie zadziera głowę ku niebu. W promieniach zachodzącego słońca śledzi przelot potężnych maszyn, a w tle słychać kultową piosenkę pochodzącą ze wspomnianego filmu, czyli hit zespołu Berlin "Take My Breath Away". Zdaniem eksperta od mody, Daniela Jacoba Dalego, polityk pokazał w tym przypadku wyjątkowy styl:

Ciemny garnitur zestawiony z koszulą, ale bez krawatu tworzy wizerunek elegancki, ale mniej formalny. Rozpięty pod szyją kołnierzyk dodaje swobody i podkreśla współczesny trend odchodzenia od sztywnego dress code’u na rzecz bardziej naturalnej, niewymuszonej elegancji.Zatem śmiało można stwierdzić, że Władysław Kosiniak-Kamysz wybiera nowoczesne trendy.