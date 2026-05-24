Jolanta Kwaśniewska zdradziła intymne szczegóły. Tak naprawdę żyje jej rodzina

Jolanta Kwaśniewska kieruje się filozofią dbałości o jakość w każdym aspekcie życia, od relacji rodzinnych po detale estetyczne, podkreślając, że jej wizerunek ikony stylu jest tylko częścią szerszego podejścia.

Była pierwsza dama podkreśla znaczenie dbałości o zdrowie i kondycję fizyczną, zwłaszcza w dojrzałym wieku, promując aktywność fizyczną i preferując ćwiczenia w domowym zaciszu.

Kluczową wspólną pasją, która łączy całą rodzinę, jest narciarstwo, które traktują jako ważny element wspólnego spędzania czasu.

Jolanta Kwaśniewska jest powszechnie postrzegana jako ikona stylu, co potwierdzają jej wcześniejsze projekty, takie jak program telewizyjny i publikacje książkowe poświęcone tej tematyce. Jak sama podkreśla, dbałość o estetykę i wygląd zewnętrzny stanowi jednak jedynie część jej szerszej filozofii życiowej, która koncentruje się na jakości w każdym aspekcie.

- Nie lubię bylejakości w każdym aspekcie życia, począwszy od mojego związku, od mojej rodziny i bliskich, przez to, w jaki sposób serwujemy posiłki czy kwiaty, które są dla mnie bardzo ważne – powiedziała w jednym z wywiadów dla "Zwierciadła".

W kontekście holistycznego podejścia do życia, Jolanta Kwaśniewska często podkreśla również znaczenie dbałości o zdrowie i kondycję fizyczną, szczególnie w dojrzałym wieku.

- Spacerowanie, robienie - czy liczymy, czy nie liczymy - kroków. Warto jest się ruszać. Ruch to życie. To jest ważne, ponieważ nasze mięśnie są coraz słabsze – zaznaczyła w tej samej rozmowie.

Z uwagi na nieregularny tryb życia, Jolanta Kwaśniewska preferuje ćwiczenia w domowym zaciszu, choć, podobnie jak jej córka Aleksandra Kwaśniewska i zięć Kuba Badach, ma swoje ulubione formy aktywności fizycznej.

Wspólna pasja

Jedną z kluczowych pasji, która łączy całą rodzinę, jest narciarstwo. Jolanta Kwaśniewska wprost określa je jako niezwykle ważny element ich wspólnego życia.

- Na własne potrzeby - wszystko to, co kocham. Narty, które są dla nas bardzo ważne, bo to jest hobby całej naszej rodziny: i Oleńki, i Kuby, i męża, którego nauczyłam jeździć na nartach – ujawniła.

Rodzina Kwaśniewskich, w tym Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach, często spędza czas na stokach, nierzadko za granicą, o czym świadczą publikowane wcześniej w mediach społecznościowych zdjęcia z narciarskich wyjazdów.

Ciekawostką jest fakt, że mąż Jolanty Kwaśniewskiej, Aleksander Kwaśniewski, początkowo podchodził do narciarstwa z pewną rezerwą, obawiając się kontuzji. Dopiero przed pięćdziesiątką, dzięki zachętom żony, opanował tę umiejętność. Teraz ma być zagorzałym narciarzem, który na stoku radzi sobie fantastycznie.

